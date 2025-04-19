Можно ли выбрасывать скорлупу от освященного яйца: эксперт ответила

Писанки на Пасху: не только украшение, но и оберег. / © pixabay.com

Реклама

Писанки и пасхальные яйца издавна имели сакральное значение для украинцев. Поэтому даже после праздников скорлупу от освященных яиц нельзя было просто выбросить.

О том, как ее использовали в древности, рассказала кандидат исторических наук, этнологиня Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в комментарии Styler (РБК-Украина).

По словам ученой, в древности скорлупу часто давали курам, чтобы те были здоровы и несли сильных цыплят. Также ее могли закапывать в огороде, особенно вместе с костями освященного поросенка, веря, что из него вырастет обереговое растение — марена или маруна. Некоторые верили, что пасхальная яйца способна даже потушить пожар.

Реклама

Скорлупы и крошки от кулича часто хранили в углу возле образов.

Особым был и обычай бросать первые скорлупы в воду — верили, что они доплывут до умерших, и те узнают, что наступил праздник Воскресения Христова.

Что касается современных практик, то выбрасывать скорлупу от освященных яиц в мусор — нежелательно.

Также допускается закапывание скорлупы под фруктовыми деревьями или ее использование в качестве домашнего удобрения — промытую и просушенную скорлупу можно измельчить и посыпать комнатными растениями.

Напомним, ранее мы писали, что нельзя делать на Пасху, чтобы не навлечь беду.