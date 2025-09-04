Можно ли выбрасывать старый памятник с могилы: что говорит священник

Памятники / © ТСН.ua

Священник и блогер из Тернопольщины Алексей Филюк объяснил, можно ли выбрасывать старый памятник с могилы, когда люди хотят заменить его новым. Священник сказал, считается ли это грехом.

Об этом Филюк рассказал на своем YouTube-канале.

«Если вы на кладбище демонтируете какое-то надгробие, памятник и выбрасываете его вот там под забор, как тот сделал, — то грех. Но если стоял памятник старенький на папе, а вы „подселили“ маму еще сюда, ну и был старый памятник, то его сюда внутрь надо бросить. А грех — выбрасывать под забор и делать свалку из кладбища», — объяснил Филюк.

«Это все для людей живых нужно, не для мертвых те памятники нужны, для живых», — добавил он.

Священник назвал грехом, когда люди разбрасывают прямо под заборами гробы, памятники, таблицы и кресты.

«Это грех, это не по-человечески, должен быть порядок. Поэтому когда вы демонтируете на своих родственниках памятник, то старайтесь его где-то так в тот новый и зацементировать, чтобы оно не валялось по всему миру. А вообще и крест березовый будет неплохо», — рассказал Филюк.

К слову, ранее священник прокомментировал суеверие и объяснил, можно ли после похорон убирать в доме покойника и можно ли делать ремонт в его комнате.