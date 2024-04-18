Можно ли выгуливать кота на поводке: что говорят об этом специалисты

Некоторые думают, что кошку можно без оговорок, так же как собаку, выгуливать на улице. Но владельцы кошек знают, что этих животных, привыкших гулять сами по себе, трудно заставить безоговорочно слушаться хозяина, даже если выгуливать на поводке. Рассказываем, при каких условиях это можно делать.

Хотя зоопсихологи все чаще говорят, что выгул кота на поводке вызывает стресс у животного, ветеринары не имеют единого мнения по этому вопросу. В общем, считается, что для кошек улица полна рисков для здоровья и жизни.

Поводок в таком случае позволяет выгуливать кошку без риска, что она уйдет и потеряется, без угрозы ее физическому здоровью. Но при этом выгул с ограничением свободы у кошки может вызвать стресс.

Чтобы избежать этого кошку нужно приучить к поводку, а затем и к самим прогулкам.

Как приучить кота к поводку и выгулу на улице

Ни в коем случае нельзя одевать поводок прямо на шею. У кошек шейные мышцы гораздо слабее, чем у собак. Единственный выход – это шлейка, которую нужно подобрать точно по размеру.

Чтобы приучить кота к поводку, сначала просто положите шлейку рядом с местом, где кот бывает чаще всего, чтобы он привык к его запаху.

Следующим этапом – начните ежедневно на несколько минут надевать ее на кота и стимулировать животное игрой или лакомством. Снимать шлейку нужно именно во время игры или угощения лакомством, в таком случае шлейка будет ассоциироваться у животного с чем-то положительным.

Когда кот привыкнет к шлнейке и не будет нервничать, можно прикрепить поводок и прогуляться по квартире. Ни в коем случае не тяните кота. Если тянуть кота против его воли, он больше с вами вообще никуда не пойдет.

Что нужно сделать, чтобы выгуливать кота на улице на поводке

Заранее обязательно сделать прививку различных болезней, которые кот может подцепить на улице.

Перед выходом обработать шерсть кота от блох, клещей и глистов.

Очень желательно повесить на кота (на ошейник, или на шлейку) подвеску с адресом и вашим номером телефона – если кот убежит, его смогут вернуть.

Каких котов нельзя выгуливать

Не нужно тянуть на улицу ослабленное животное, особенно, если кошечка болеет, беременна или недавно родила.

Нельзя выгуливать невакцинированных котят, нестерилизованных питомцев, пожилых котов.

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