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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Можно ли выносить мусор из дома вечером — ответ священника

Многие из нас слышали от своих мам, бабушек или прабабушек, что нельзя выносить мусор вечером.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мусор

Мусор / © Pixabay

По народным приметам, выносить мусор вечером не рекомендуется. Мол, можно привлечь финансовые проблемы, поссориться с близким, отпугнуть счастья и благополучия.

Священник Алексей объяснил, можно ли выносить мусор и убирать дом вечером.

«Надо выносить. Дом не для того, чтобы там лежала куча мусора. Суеверия отбросьте — делайте порядок, убирайте. И греха в этом нет. Надо убирать душу свою, жилище свое. Выносить мусор и убирать дом нужно — будь то утро или вечер», — сказал священник.

Ранее мы писали, почему нельзя оставлять нож на столе ночью. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
190
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