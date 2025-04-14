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Можно ли выносить мусор из дома вечером — ответ священника
Многие из нас слышали от своих мам, бабушек или прабабушек, что нельзя выносить мусор вечером.
По народным приметам, выносить мусор вечером не рекомендуется. Мол, можно привлечь финансовые проблемы, поссориться с близким, отпугнуть счастья и благополучия.
Священник Алексей объяснил, можно ли выносить мусор и убирать дом вечером.
«Надо выносить. Дом не для того, чтобы там лежала куча мусора. Суеверия отбросьте — делайте порядок, убирайте. И греха в этом нет. Надо убирать душу свою, жилище свое. Выносить мусор и убирать дом нужно — будь то утро или вечер», — сказал священник.
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