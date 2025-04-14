Мусор / © Pixabay

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По народным приметам, выносить мусор вечером не рекомендуется. Мол, можно привлечь финансовые проблемы, поссориться с близким, отпугнуть счастья и благополучия.

Священник Алексей объяснил, можно ли выносить мусор и убирать дом вечером.

«Надо выносить. Дом не для того, чтобы там лежала куча мусора. Суеверия отбросьте — делайте порядок, убирайте. И греха в этом нет. Надо убирать душу свою, жилище свое. Выносить мусор и убирать дом нужно — будь то утро или вечер», — сказал священник.

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