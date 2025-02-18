Можно ли выращивать перец из семян магазинных плодов: ответ экспертов

Болгарский перец растет на приусадебном участке каждого украинского хозяина, потому что это довольно популярный овощ.

Наверное, все хоть раз думали над вопросом: можно ли выращивать рассаду из продаваемого в супермаркетах перца? Это довольно любопытная идея, однако, она может иметь свои недостатки. Здесь следует понимать, что это могут быть гибридные сорта перца, которые не передают свои качества следующим поколениям. К тому же, такие семена надо правильно прорастить и посеять. Итак, рассказываем, ссылаясь на ресурс news.blog, можно ли вырастить рассаду из семян магазинного перца.

Качество семян: что нужно знать перед посевом

Магазинный перец обычно относится к гибридным сортам, именно их чаще всего выращивают для продажи. Такой посевной материал имеет некоторые особенности.

Во-первых, семена гибридных овощей не сохраняют родительских характеристик, поэтому рассада может вообще не принести плодов.

Во-вторых, есть вероятность, что семена просто не прорастут.

В-третьих, часто перец для продажи выращивается в специальных условиях с использованием стимуляторов для роста, что негативно влияет на схождение посадочного материала.

Как правильно подготовить посадочный материал

Если вы готовы к эксперименту и решили все же попытаться вырастить рассаду из такого перца, эксперты рекомендуют следовать этим простым советам.

Семена лучше выбирать из ярких спелых плодов. Посадочный материал следует выдержать в сухом теплом месте 2-3 дня, чтобы он просушился. Чтобы обеззаразить семена, их надо обработать раствором марганцовки. Перед высадкой посадочный материал необходимо замочить на 12 часов, чтобы стимулировать быстрое схождение рассады.

Какие необходимые условия для проращивания семян

Болгарский перец любит тепло и влагу, поэтому для успешного схождения рассады ему необходимы следующие условия:

температура 25-28°C;

влажная почва, но без избытка воды;

росткам нужно много света – 12-14 часов в сутки.

Как правильно выращивать рассаду

Когда семена прорастут, их нужно пересадить в отдельные емкости с питательной почвой. Можно смешать торф, перегной и землю со своего огорода. Поливать рассаду необходимо только водой комнатной температуры, так не загниют корни. Через 2-3 недели после восхождения растения следует подпитать комплексными удобрениями.

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