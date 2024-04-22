Можно ли вырастить петунию из своих семян: как их собрать, чтобы получить пышное цветение через год

Наверное, самым популярным летним цветком можно назвать именно петунию. Она станет прекрасным украшением не только сада, но и балкона. Хотя это растение не нуждается в особом уходе, есть у него и недостаток — слишком мелкие семена, которые трудно собрать самостоятельно.

В посевной сезон семена петунии в магазинах стоят совсем недешево. А поэтому не удивительно, что садоводы пытаются любыми способами собрать их самостоятельно. Дачники придумали интересный метод, как это сделать из отцветших цветов, а потом еще и подготовить их к грядущему сезону.

Сразу нужно предупредить, что собрать семена самостоятельно выйдет не из каждого вида этого растения. Исключением, например, являются махровые сорта, поскольку у них не образуется семенная коробочка, а размножаются они с помощью черенков.

А вот с обычными сортами петунии никаких сложностей возникнуть не должно. Лучше всего собирать семена начиная со второй половины июня и вплоть до сентября. Чтобы каждый год иметь один и тот же цвет петунии на своем участке, выбирайте одноцветные сорта.

Что же нужно делать, чтобы собрать семена из петунии? Прежде всего, подождите, чтобы цветочки полностью увяли и засохли. Тогда аккуратно оторвите их. Вы можете увидеть, что на их месте образовалась зеленая "коробочка" с семенами.

Пока ее не нужно трогать. Подождите, пока она созреет и постепенно приобретет желто-коричневый оттенок. Через несколько недель она потемнеет и ее можно будет аккуратно срезать (вместе с чашелистиками), а затем положить дома для созревания.

Совершенно сухой коробочка станет где-то через неделю (ориентируйтесь на темно-коричневый цвет). Теперь можете аккуратно раскрыть ее руками и собрать темно-коричневые или черные (в зависимости от сорта) зернышки.

Пришло время разложить эти семена на ровную поверхность и подсушить еще несколько дней (делается это для надежности). Затем сложите их в бумажный пакетик и храните до следующего сезона.

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