Можно ли забирать оставленные коммунальщиками ветки на дрова: что говорит об этом закон

Во многих городах и селах после работы коммунальщиков на обочинах, в парках или дворах можно увидеть кучи обрезанных веток и спиленных деревьев.

С октября по апрель в городах и селах осуществляют проверку состояния зеленых насаждений и производят обрезку деревьев. При необходимости удаляют сухостойные или аварийные деревья, которые могут представлять опасность для людей или зданий. Решение об их сносе принимается городским, поселковым или сельским советом на основе акта комиссионного обследования, при этом стоимость древесины подлежит возмещению.

Часто люди воспринимают эти остатки как никому не нужный материал, который можно без проблем забрать домой для собственных нужд.

О том, можно ли собирать на дрова ветви, оставленные коммунальными службами, говорится в Законе Украины "Об управлении отходами".

Кому принадлежит спиленная ветвь

Согласно упомянутому Закону Украины «Об управлении отходами», древесина относится к категории бытовых отходов. Ее владельцами могут быть как физические и юридические лица, так и территориальные общины или государство.

Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 105 от 10.04.2006, удаленная древесина должна быть учтена в учете, использоваться для нужд соответствующих учреждений или реализовываться по рыночным ценам. Денежные средства, полученные от продажи, направляются на финансирование коммунального хозяйства, а непригодные для использования ветви подлежат утилизации специализированными учреждениями. Передача права собственности на такое дерево возможна только на договорных условиях между местными органами власти и предприятиями, занимающимися ее утилизацией.

Можно ли убирать древесину

Согласно действующему законодательству Украины, городские зеленые насаждения находятся в коммунальной собственности. Обрезанные или спиленные деревья обычно остаются на балансе соответствующих коммунальных предприятий, принимающих решения по их дальнейшей утилизации или использованию. В то же время, как утверждают эксперты, прямого запрета на самостоятельный сбор обрезанных коммунальщиками ветвей в законодательстве нет. Следовательно, поскольку нет официальных ограничений, граждане могут забирать оставленные коммунальщиками ветки без юридических последствий. Можно предположить, что граждане имеют право забирать оставшуюся древесину, если местные власти не установили иной порядок ее утилизации.

Несмотря на отсутствие прямого запрета, в некоторых случаях самопроизвольное присвоение спиленной древесины может трактоваться как нарушение. Например, если ветви оставлены временно для дальнейшего вывоза или использования коммунальным предприятием, его исчезновение может расцениваться как причинение материального ущерба коммунальной собственности. Поэтому, чтобы не иметь лишних вопросов от правоохранительных органов, лучше получить разрешение от местных властей на сбор этих остатков.

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