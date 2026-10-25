Можно ли заливать кипяток и уксус в слив раковины: сантехники дали окончательный ответ

Можно ли заливать кипяток в слив / © Фото из открытых источников

Реклама

Окроп и уксус часто используют для очистки кухонной раковины и устранения неприятного запаха из слива. Однако эти домашние методы не всегда помогают прочистить трубы, а в некоторых случаях могут даже навредить сантехнике. Специалисты объясняют, от чего зависит безопасность кипятка для слива: в первую очередь нужно учитывать материал труб и состояние канализации.

Можно ли заливать кипяток в слив раковины

Ответ зависит от того, из какого материала изготовлена канализационная система. Металлические трубы обычно лучше выдерживают высокую температуру, тогда как пластиковые трубы, соединения и уплотнители могут повреждаться из-за регулярного контакта с очень горячей водой.

Реклама

Особенно опасно заливать кипяток в уже забившийся ливень. Вода может задержаться в трубе, дольше контактировать с пластиковыми деталями и не устранить саму причину засорения.

Реклама

Еще одна проблема состоит в том, что кипяток способен временно размягчить жир, но это не значит, что он полностью смоется с канализации. Продвигаясь дальше по трубам, жир охлаждается и может снова оседать на стенках.

Что лучше делать: для регулярного ухода за ливнем используйте горячую воду из-под крана, а не кипяток из чайника. Если вода плохо стекает, попробуйте удалить загрязнение из доступной части слива или воспользуйтесь вантузом.

Безопасно ли заливать уксус в канализацию

Обычный столовый уксус в небольшом количестве, как правило, не представляет проблемы для исправной канализации. Однако он не является универсальным средством от засоров.

Уксус может помочь ослабить некоторые минеральные отложения и убрать легкие загрязнения, но не растворит клубок волос, плотную пробку из пищевых остатков или серьезное жировое засорение.

Реклама

Популярный способ очищения — сочетание соды и уксуса, сопровождается активным пенообразованием. Однако эта реакция сама по себе не гарантирует, что пробка исчезнет. Для профилактической очистки исправного слива такой метод может быть вспомогательным, но при серьезном засорении он малоэффективен.

Важно также не использовать уксус после химических средств для прочистки труб. Остатки бытовой химии могут вступить в опасную реакцию с другими веществами. Особенно опасно смешивать уксус со хлорсодержащими средствами.

Новости партнеров

Новости партнеров