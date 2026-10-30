Можно ли замораживать фарш с луком, солью и специями: сколько он хранится

Можно ли замораживать фарш с луком / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Замораживать фарш с луком, солью и специями можно, а готовить свежую мясную смесь непосредственно перед замораживанием не обязательно. Такой запас удобен для приготовления котлет, тефтелей, фрикаделек или начинки для перцев. Однако есть нюансы: свежий лук после размораживания может стать более мягким, а лишняя влага — изменить консистенцию фарша. Специалисты по безопасности питания рекомендуют хранить сырой фарш в морозильной камере при температуре -18 °C или ниже и использовать его в течение 3-4 месяцев для наилучшего качества.

Сколько хранится фарш с луком в морозилке

По данным FoodSafety, сырой фарш из говядины, свинины, птицы и их смесей рекомендуют хранить в морозильной камере в течение 3–4 месяцев. Это ориентир прежде всего для сохранения вкуса и текстуры при постоянной температуре −18 °C или ниже.

Реклама

Добавление соли и специй не делает фарш пригодным для более длительного хранения. Так же лук не работает как консервант. Для фарша с этими ингредиентами целесообразно соблюдать тот же срок — до четырех месяцев, хотя качество может ухудшиться раньше.

Реклама

Важно замораживать только свежий фарш. Если мясо долго стояло в тепле или уже имеет признаки порчи, морозильник не сделает его безопасным.

Как правильно заморозить фарш с солью и специями

Чтобы фарш не потерял вкуса и не покрылся толстым слоем льда, соблюдайте несколько правил.

Добавляйте свежий лук непосредственно перед замораживанием. Его можно мелко порезать либо натереть. Если лук очень сочный, лишнюю жидкость лучше слить. Разделите фарш на порции. Отвесьте количество необходимое для одного приготовления, чтобы не приходилось размораживать весь запас. Используйте пакеты для замораживания или герметичные контейнеры. Выпустите из пакета лишний воздух и положите фарш тонким слоем, так он скорее замерзнет и разморозится. Подпишите упаковку. Укажите дату замораживания и вид мяса. Это поможет контролировать сроки хранения. Не оставляйте смесь надолго на кухне. После приготовления ее нужно как можно быстрее убрать в холодильник или в морозильную камеру.

Соль может немного изменить структуру мяса, а лук после замораживания и размораживания отдать сок. Однако при правильном хранении это не препятствует использованию фарша для домашних блюд.

Как размораживать фарш и можно ли замораживать его повторно

Лучший способ — переложить фарш с морозилки в холодильник и дать ему постепенно разморозиться. Поставьте упаковку в миску или контейнер, чтобы мясной сок не попал на другие продукты. Не размораживайте фарш на столе при комнатной температуре: внешний слой может нагреться до температуры, благоприятной для размножения бактерий, пока середина будет оставаться замороженной.

Реклама

Если фарш размораживался в холодильнике и постоянно оставался холодным, его можно заморозить повторно, хотя вкус и текстура могут ухудшиться. Если же мясо размораживали в микроволновке или холодной воде, его нужно сразу приготовить перед повторной заморозкой.

Готовые котлеты и другие блюда из фарша можно замораживать, но для них действуют отдельные рекомендации по качеству. Во время приготовления особенно важно полностью прожаривать фарш: для молотого мяса ориентиром является внутренняя температура около 71 °C, а для фарша из птицы — 74 °C.

Новости партнеров

Новости партнеров