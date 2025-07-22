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Можно ли замораживать крыжовник на зиму: как это правильно сделать, чтобы ягоды были целыми
Замораживание крыжовника — это идеальный способ надолго сохранить ягоды без потери пользы и вкусовых свойств.
Если сделать все правильно, крыжовник останется целым, упругим и вкусным даже через несколько месяцев после заморозки. А еще не потеряет полезных микроэлементов, в частности витамина C, которого в ста граммах крыжовника достаточно для того, чтобы обеспечить половину суточной нормы. К тому же, замораживать ягоды гораздо проще, чем варить из них варенье. И так можно сохранить максимум клетчатки, железа, калия и витаминов группы В.
Как правильно замораживать крыжовник: пошаговая инструкция
Переберите ягоды, отберите только спелые, плотные и без повреждений, цвет не имеет значения.
Промойте в холодной воде и обсушите на полотенце.
Удалите хвостики и плодовые ножки.
Разложите крыжовник в один слой на доске или подносе.
Отправьте в морозильную камеру на 2–3 часа.
Замороженные ягоды пересыпьте в пакеты или контейнеры.
Хранить крыжовник можно до 6 месяцев.
Что можно приготовить из замороженного крыжовника
После размораживания ягоды можно использовать для приготовления:
компотов и морсов;
джемов, соусов, желе;
начинок для пирогов и тортов;
витаминного зимнего чая.