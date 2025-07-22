Можно ли замораживать крыжовник на зиму: как это правильно сделать, чтобы ягоды были целыми

Как правильно заморозить крыжовник / © www.freepik.com/free-photo

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Если сделать все правильно, крыжовник останется целым, упругим и вкусным даже через несколько месяцев после заморозки. А еще не потеряет полезных микроэлементов, в частности витамина C, которого в ста граммах крыжовника достаточно для того, чтобы обеспечить половину суточной нормы. К тому же, замораживать ягоды гораздо проще, чем варить из них варенье. И так можно сохранить максимум клетчатки, железа, калия и витаминов группы В.

Как правильно замораживать крыжовник: пошаговая инструкция

Переберите ягоды, отберите только спелые, плотные и без повреждений, цвет не имеет значения. Промойте в холодной воде и обсушите на полотенце. Удалите хвостики и плодовые ножки. Разложите крыжовник в один слой на доске или подносе. Отправьте в морозильную камеру на 2–3 часа. Замороженные ягоды пересыпьте в пакеты или контейнеры. Хранить крыжовник можно до 6 месяцев.

Что можно приготовить из замороженного крыжовника

После размораживания ягоды можно использовать для приготовления:

компотов и морсов;

джемов, соусов, желе;

начинок для пирогов и тортов;

витаминного зимнего чая.