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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Можно ли замораживать крыжовник на зиму: как это правильно сделать, чтобы ягоды были целыми

Замораживание крыжовника — это идеальный способ надолго сохранить ягоды без потери пользы и вкусовых свойств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно заморозить крыжовник

Как правильно заморозить крыжовник / © www.freepik.com/free-photo

Если сделать все правильно, крыжовник останется целым, упругим и вкусным даже через несколько месяцев после заморозки. А еще не потеряет полезных микроэлементов, в частности витамина C, которого в ста граммах крыжовника достаточно для того, чтобы обеспечить половину суточной нормы. К тому же, замораживать ягоды гораздо проще, чем варить из них варенье. И так можно сохранить максимум клетчатки, железа, калия и витаминов группы В.

Как правильно замораживать крыжовник: пошаговая инструкция

  1. Переберите ягоды, отберите только спелые, плотные и без повреждений, цвет не имеет значения.

  2. Промойте в холодной воде и обсушите на полотенце.

  3. Удалите хвостики и плодовые ножки.

  4. Разложите крыжовник в один слой на доске или подносе.

  5. Отправьте в морозильную камеру на 2–3 часа.

  6. Замороженные ягоды пересыпьте в пакеты или контейнеры.

  7. Хранить крыжовник можно до 6 месяцев.

Что можно приготовить из замороженного крыжовника

После размораживания ягоды можно использовать для приготовления:

  • компотов и морсов;

  • джемов, соусов, желе;

  • начинок для пирогов и тортов;

  • витаминного зимнего чая.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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