Можно ли замораживать мясо во второй раз: эксперты назвали главное условие

Можно ли замораживать мясо во второй раз / © pexels.com

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Рассказываем, можно ли замораживать мясо во второй раз, когда это безопасно и в каких случаях продукт лучше не возвращать в морозильную камеру.

Можно ли повторно замораживать размороженное мясо

Если мясо размораживалось в холодильнике и все это время оставалось при безопасной низкой температуре, его можно снова заморозить даже без предварительного приготовления.

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По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), сырые или приготовленные продукты, размораживаемые в холодильнике, можно повторно замораживать. Однако после этого их качество может несколько ухудшиться из-за потери влаги при размораживании.

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То есть главное правило достаточно простое: если вы разморозили мясо в холодильнике, но передумали его готовить, его необязательно выбрасывать — продукт можно вернуть в морозильную камеру.

В то же время следует учитывать вид мяса. К примеру, фарш, птицу и морепродукты после размораживания в холодильнике рекомендуют приготовить или повторно заморозить в течение одного-двух дней. Куски красного мяса — говядины, свинины или баранины — могут оставаться в холодильнике примерно три-пять дней.

Когда мясо нельзя замораживать второй раз

Совершенно другие правила действуют, если продукт размораживался не в холодильнике.

Если вы использовали холодную воду, после полной разморозки мясо нужно сразу приготовить. И только после термической обработки его можно снова замораживать. То же касается размораживания в микроволновке: продукт необходимо сразу приготовить, а уже потом, при необходимости, положить в морозильную камеру.

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Особенно опасно оставлять сырое мясо размораживаться прямо на кухонном столе. USDA не рекомендует размораживать продукты при комнатной температуре, поскольку в таких условиях бактерии могут активно размножаться.

Если продукт находится вне холодильника более двух часов, повторно замораживать его не следует. При высокой температуре окружающей среды этот безопасный промежуток становится еще короче.

Почему повторно замороженное мясо может стать хуже

Безопасность и качество продукта — не одно и то же. Даже если мясо можно безопасно повторно заморозить, его вкус и текстура могут измениться.

При замораживании и последующем размораживании продукт теряет часть влаги. Если этот процесс повторить, мясо может стать более сухим и менее сочным. Именно поэтому USDA предупреждает о возможном ухудшении качества после повторной заморозки.

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Так что без необходимости многократно замораживать и размораживать один и тот же кусок мяса не стоит, даже если правила безопасности были соблюдены.

Чтобы этого избежать, перед первой заморозкой лучше разделить крупную упаковку мяса или фарша на небольшие порции. Тогда можно будет доставать ровно столько продукта, сколько нужно для одного блюда.

Как правильно размораживать мясо

Самым безопасным и удобным способом является медленное размораживание в холодильнике. Оно занимает больше времени, но продукт постоянно находится при низкой температуре. Кроме того, именно после такой разморозки сырое мясо при необходимости можно снова заморозить.

Есть еще два безопасных способа — в холодной воде и микроволновке. Но в обоих случаях мясо после размораживания необходимо приготовить перед повторной заморозкой.

Есть еще один полезный нюанс. Если продукт разморозился только частично, например из-за временного отключения электроэнергии, его не всегда нужно выбрасывать. По рекомендациям USDA продукт можно повторно заморозить, если в нем все еще есть кристаллы льда или его температура не превышает примерно +4 °C.

Итак, ответ на вопрос, можно ли замораживать мясо во второй раз, да, но при правильной разморозке и хранении. Если мясо постоянно размораживалось в холодильнике, его можно вернуть в морозильную камеру. Если же использовали холодную воду или микроволновку, сначала продукт нужно приготовить.

FAQ

Можно ли замораживать мясо вторично?

Да, если мясо размораживалось в холодильнике и все время хранилось при безопасной температуре. Его можно повторно заморозить сырым, хотя после этого продукт может потерять часть влаги, а его текстура ухудшиться. Если мясо размораживали в холодной воде или микроволновке, перед повторной заморозкой его нужно приготовить.

Сколько раз можно замораживать мясо?

USDA не устанавливает максимального универсального количества повторных заморозок. Более важны условия, при которых продукт размораживался и хранился. В то же время, каждый цикл замораживания и размораживания может ухудшать качество мяса из-за потери влаги, поэтому без необходимости повторять этот процесс много раз не стоит.

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