Можно ли замораживать сыр: сколько времени хранится продукт в холодильнике

Сыра за раз много не съешь, однако хозяйки любят покупать его несколько видов, чтобы можно было создать сырную тарелку.

Большинство экспертов говорят, что хранить сыр в морозильнике нельзя, потому что он испортится. Но это не совсем так. Рассказываем, можно ли хранить сыр в морозильнике, как правильно это делать, чтобы он не испортился.

Можно ли замораживать сыр: ответ экспертов

На самом деле, сыр можно замораживать, ведь температура хранения сыра достаточно низкая. При продолжительном хранении сыр обычно держат в камерах, где температура составляет минус два градуса. И он не замерзает. В частности, это касается вызревших сыров с плесенью.

Однако есть важный нюанс, когда дело касается морозильной камеры. Твердый сыр можно хранить в замороженном виде, но предварительно его нужно натереть. Потому что под действием низкой температуры сыр подсыхает и начинает крошиться. Поэтому замораживать его лучше натертым.

Сколько времени можно хранить сыр в холодильнике

Все зависит от вида сыров.

Не более трех суток хранятся свежие сыры – моцарелла, козий, рикотта. До двух недель хранятся гауда и чеддер, если эти виды сыра хорошо упакованы. Камамбер и бри можно хранить в холодильнике до 10 дней. Две недели хранится сыр с плесенью. Остальные твердые сыры можно хранить в течение трех недель.

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