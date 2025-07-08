- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Можно ли заморозить сырой зеленый лук на зиму: диетолог рассказала несколько важных секретов
Зеленый лук добавляют к разным блюдам, поэтому очень удобно всегда иметь его под рукой. Чтобы сохранить аромат и свежесть, попробуйте заморозить продукт.
О том, как это сделать правильно, рассказала диетолог Лиззи Стрейт.
Сначала все стебли зеленого лука нужно тщательно промыть от грязи и просушить бумажным полотенцем. Если останется излишняя влага, то во время замораживания она образует нежелательные ледяные кристаллы.
Нарежьте лук и выложите его на противень, который нужно предварительно застелить пергаментом. Поставьте противень в морозильную камеру на часок, чтобы продукт полностью заморозился. После этого можно переложить лук в контейнеры или пакеты для удобства.
Запомните, что зеленый лук не нужно бланшировать перед замораживанием, ведь он хорошо хранится и в сыром виде. Напротив, при тепловой обработке ее нежная текстура может пострадать.
Однако следует отметить, что свежий зеленый лук будет храниться меньше, чем бланшированные овощи. В герметичной таре и при минимальном доступе воздуха примерно 3-4 месяца.
Обратите внимание, что после размораживания зеленый лук может стать более мягким, потерять насыщенный вкус. Поэтому ее следует использовать только в горячих блюдах, например, добавлять к супам или запеканкам вместо обычного лука.