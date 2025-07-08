Можно ли заморозить сырой зеленый лук на зиму: диетолог рассказала несколько важных секретов

Как правильно заморозить зеленый лук на зиму / © Pixabay

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О том, как это сделать правильно, рассказала диетолог Лиззи Стрейт.

Сначала все стебли зеленого лука нужно тщательно промыть от грязи и просушить бумажным полотенцем. Если останется излишняя влага, то во время замораживания она образует нежелательные ледяные кристаллы.

Нарежьте лук и выложите его на противень, который нужно предварительно застелить пергаментом. Поставьте противень в морозильную камеру на часок, чтобы продукт полностью заморозился. После этого можно переложить лук в контейнеры или пакеты для удобства.

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Запомните, что зеленый лук не нужно бланшировать перед замораживанием, ведь он хорошо хранится и в сыром виде. Напротив, при тепловой обработке ее нежная текстура может пострадать.

Однако следует отметить, что свежий зеленый лук будет храниться меньше, чем бланшированные овощи. В герметичной таре и при минимальном доступе воздуха примерно 3-4 месяца.

Обратите внимание, что после размораживания зеленый лук может стать более мягким, потерять насыщенный вкус. Поэтому ее следует использовать только в горячих блюдах, например, добавлять к супам или запеканкам вместо обычного лука.