Можно ли заморозить сырые или вареные яйца: что нужно знать, чтобы заготовить на зиму

Часто бывает, что при приготовлении определенного блюда нужно использовать только белок или желток. Чтобы не выбрасывать продукты, вы можете заморозить их. Что будет, если хранить яйца в морозильной камере?

Замороженные яйца для теста и не только: как подготовить

Когда дело доходит до заготовки продуктов в морозильной камере, многих интересует, можно ли заморозить сырые яйца. Согласно некоторым исследованиям, поступать так не стоит. Дело в том, что сырые яйца содержат воду, которая расширяется при замораживании, что может привести к повреждению скорлупы. А это значит, что внутрь яйца могут проникнуть в бактерии.

Также не рекомендуется замораживать вареные вкрутую яйца или только белки. Поскольку вода в них структурно изменяется при замораживании. Текстура сваренных вкрутую яиц, особенно белков, после размораживания становится неприятной для употребления.

Так что делать? Как заморозить яйца? Лучше всего замораживать взбитые сырые яйца, сырые белки или желтки в отдельности. Также разрешается хранить в морозильной камере блюда, приготовленные на основе яиц (яичная болтушка, пирог с заварным кремом, яичная запеканка).

Можно ли заморозить яйца вареные

Замораживать в морозильной камере можно только свежие сырые яйца без скорлупы. Чтобы проверить их свежесть можно провести небольшой тест. Наполните водой глубокую миску, окуните в жидкость яйца. Если они утонут, значит свежие, а если плавают на поверхности, лучше их использовать прямо сейчас и не замораживать.

Важно обратить внимание! Если во время хранения в морозильной камере вы увидели на внешней стороне продукта белый слой из ледяных кристаллов, его нужно выбросить. Употреблять такие яйца опасно для здоровья.

Замораживание яиц: что нужно

Процесс замораживания целых сырых яиц достаточно прост. Конечно, делать это можно только без скорлуп:

Возьмите формочки для мафин, льда или пищевой контейнер, которые можно использовать в морозильной камере. Вилка или венчик взбейте сырые свежие яйца. Можно добавить соль или сахар. Влейте взбитые яйца в формочки, контейнер. Плотно закройте пищевой пленкой и поместите в морозильную камеру на 4 часа. Когда яйца заморозились, их можно переложить в пакет зиплок, пригодный для морозильной камеры.

Если вы замораживаете несколько яиц в контейнере, обязательно пишите сколько их там. Так вам будет проще работать после размораживания продукта. Не забудьте прописать дату замораживания.

Как долго можно хранить яйца в морозильной камере? Свежие яйца могут храниться полгода.

Можно также замораживать белки и желтки отдельно по необходимости или желанию. К примеру, белки, которые потом вы будете использовать для безе, бисквита и т.п., нужно обязательно сбить до однородной консистенции перед замораживанием.

Желтки разлагают по формам, добавляют соль или сахар, слегка взбивают, затем замораживают. Их позже можно использовать для приготовления майонеза, крем-брюле, теста для лапши и т.п.

Как разморозить яйца

Это достаточно сложный процесс, который должен выполняться по правилам. Безопаснее всего — переложить яйца из морозильной камеры в холодильник на ночь. Когда они станут такой же консистенцией, как были до замораживания, их можно готовить.

Если мало времени, можно положить замороженное яйцо в небольшую миску с холодной водой. Такой процесс займет 20-30 минут, а прохладная вода будет не столь вредной как теплая или горячая.

Изменяется ли вкус яиц после замораживания

Эксперты утверждают, что вкус яиц несколько меняется после размораживания, становится менее выраженным, слабеет. Однако часто сырые яйца используют больше для их свойств, а не вкуса. К примеру, в выпечке они связывают другие ингредиенты. А вот если вы собираетесь готовить омлет, лучше добавить больше специй, овощей, зелени. Так вкус блюда не пострадает.

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