Можно ли запускать стиральную машину несколько раз в день: что говорят эксперты

Сколько раз в день можно стирать в стиральной машине / © pexels.com

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На самом деле количество запусков далеко не единственный фактор, который определяет, сколько прослужит стиральная машина. Значительно важнее правильно загружать барабан, использовать нужное количество моющего средства и регулярно ухаживать за техникой.

Сколько раз в день можно запускать стиральную машину

Для большинства современных бытовых моделей 2–3 цикла стирки в день вполне нормальная нагрузка. Поэтому если у вас большая семья и стиральную машину приходится включать каждый день, отказываться от такой привычки не нужно.

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Если за день накопилось много белья, лучше не запускать программы непрерывно. Между циклами следует сделать паузу примерно на 30–60 минут. Это позволяет отдельным компонентам техники остыть и уменьшает нагрузку на них.

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А вот превращать стирку в ежедневный «марафон» из пяти-шести циклов не стоит. Разовая необходимость постирать большое количество вещей вряд ли станет проблемой, однако постоянная эксплуатация в таком режиме создает излишнюю нагрузку на технику.

Сокращает ли частую стирку срок службы стиральной машины

Сам факт того, что вы пользуетесь стиральной машиной каждый день, не означает, что она быстро выйдет из строя. Современная бытовая техника рассчитана на регулярное использование.

Гораздо чаще проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации. Среди основных причин преждевременного износа — перегрузка барабана, избыточное количество порошка, жесткая вода, недостаточный уход и перепады напряжения.

То есть, даже несколько стирок в день не должны пугать владельцев техники, если каждый цикл проходит в соответствии с рекомендациями производителя.

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Что больше всего вредит стиральной машине

Перегрузка барабана

Не стоит пытаться запихнуть в машину как можно больше вещей ради одной стирки. Когда вес белья превышает допустимый, увеличивается нагрузка на двигатель и другие механизмы.

Особенно осторожными следует быть с тяжелыми вещами, которые после намокания становятся более массивными.

Избыток стирального средства

Больше порошка — не означает более чистое белье. Чрезмерное количество средства может накапливаться внутри техники, способствовать появлению неприятного запаха и создавать питательную среду.

Поэтому количество порошка или геля лучше отмерить в соответствии с инструкцией и степенью загрязнения вещей.

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Отсутствие регулярной очистки

После завершения цикла внутри стиральной машины остается влага. Если постоянно держать люк и контейнер для моющего средства закрытыми внутри может появиться затхлый запах.

После стирки желательно оставлять люк приоткрытым, а контейнер для порошка открытым, чтобы остаточная влага испарялась.

Также необходимо периодически очищать резиновый уплотнитель, лоток для порошка, барабан и сливной фильтр.

Жесткая вода

Вода с высоким содержанием минералов может способствовать образованию отложений на нагревательном элементе. Поэтому в регионах с жесткой водой следует уделять особое внимание очистке техники от накипи.

Перепады напряжения

Нестабильная электросеть может также негативно влиять на электронные компоненты стиральной машины. Если в вашем доме случаются регулярные перепады напряжения, следует позаботиться о соответствующей защите техники.

Сколько лет может прослужить стиральная машина

Точный срок эксплуатации зависит от конкретной модели, интенсивности использования и ухода. По приведенным в исходном материале данным, для современных стиральных машин ориентировочный ресурс может составлять 10–15 лет, а отдельные качественные модели при надлежащем обслуживании способны работать еще дольше.

Потому не стоит оценивать долговечность техники только по количеству запусков в день. Правильное использование может иметь гораздо большее значение.

Как продлить срок службы стиральной машины

Чтобы техника как можно дольше оставалась исправной, соблюдайте несколько простых правил:

не превышайте максимальный вес загрузки;

не засыпайте порошок в большем количестве, чем рекомендовано;

оставляйте люк открытым после завершения стирки;

регулярно очищайте лоток, барабан, уплотнитель и фильтр;

следите за состоянием нагревательного элемента;

при необходимости используйте средства для борьбы с накипью;

не игнорируйте необычный шум, запах или вибрацию во время работы;

если запускаете несколько циклов подряд, делайте между ними небольшой перерыв.

Следовательно, стирать каждый день можно, а несколько запусков стиральной машины в течение суток сами по себе не являются причиной паники. Главное — не перегружать технику и давать возможность работать в нормальном режиме.

FAQ

Сколько раз в день можно запускать стиральную машину?

Большинство современных стиральных машин можно использовать 2–3 раза в день при правильной загрузке и соблюдении рекомендаций производителя. Если нужно выполнить несколько циклов подряд, между ними желательно делать паузу примерно 30-60 минут.

Можно ли запускать стиральную машину несколько раз подряд?

Да, но постоянно работать без перерыва технике не стоит. Лучше оставлять между циклами время на охлаждение отдельных компонентов. Особенно нежелательно каждый день запускать пять или шесть программ подряд.

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