Можно ли заранее праздновать день рождения: ответ священника вас удивит

День рождения – это важное событие для большинства людей. Идеально, когда праздник можно спланировать на удобную для всех дату. Однако иногда возникают обстоятельства, заставляющие перенести празднование, например, днем ранее фактической даты рождения.

В украинской традиции существует много предрассудков, предупреждающих от празднования дня рождения раньше фактической даты. Одна из них утверждает, что такое преждевременное празднование может вмешаться в ход судьбы.

По народным верованиям, это может не понравиться высшим силам и вызвать неприятности.

Также некоторые верят, что в день рождения человек получает особый энергетический "дар" от Вселенной, которую можно потерять, если отмечать событие раньше времени. Это, в свою очередь, может отрицательно повлиять на именинника.

Есть еще одна примета, которая предостерегает: изменение даты празднования дня рождения может нести угрозу жизни. По народным верованиям, в этот особый день душа освобождается от накопленного за год негатива, и, если отметить событие в другое время, этот процесс может быть нарушен.

Священник ПЦУ Алексей Филюк опровергает все приметы и предрассудки, запрещающие отмечать день рождения раньше времени.

Он уверяет, что нет никаких препятствий для празднования именин в день или два ранее фактической даты.

По его словам, перенести празднование на более поздний срок также допустимо, если это удобнее. Все остальное — только народные верования, не имеющие реального основания.

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