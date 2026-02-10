Можно ли заряжать EcoFlow от генератора: почему это может быть опасно

Генератор / © Getty Images

Реклама

В условиях длительного отключения электроэнергии в Украине владельцы портативных зарядных станций сталкиваются с проблемой недостаточного времени для полноценной зарядки устройств от сети. Это заставляет искать альтернативные источники питания, в частности, генераторы или другие станции, однако такие методы имеют свои технические нюансы и риски.

Об этом пишут «Экономические новости».

Технически заряжать одну портативную станцию от другой возможно, но эксперты называют этот способ нерациональным. Причина кроется в физике процесса преобразования энергии.

Реклама

Зарядная станция накапливает энергию в аккумуляторах, издающих постоянное напряжение (DC). Для питания бытовых приборов это напряжение преобразуется инвертором в переменное (AC). Когда вы подключаете одну станцию к другой, происходит двойной процесс конвертации:

Первая станция превращает постоянный ток в переменный (для выхода на розетку). Вторая станция, получая этот ток, снова выпрямляет его в неизменный для зарядки своей батареи.

Такое двойное превращение приводит к значительным потерям энергии — ориентировочно 20-30%. То есть, значительная часть емкости «донора» тратится на тепло, а не на зарядку «реципиента». Более эффективной альтернативой в этом случае есть использование солнечных панелей, поддержка которых предусмотрена большинством производителей.

Опасность зарядки от генератора

Использование топливных генераторов для подзарядки станций также требует осторожности. Главная проблема состоит в качестве выходного напряжения.

Большинство современных зарядных станций оснащены системами защиты, контролирующими параметры входного тока. Если напряжение нестабильно, станция просто не начнет заряжаться или уйдет в аварийный режим защиты.

Реклама

Это часто случается с бюджетными моделями обычных генераторов, в которых:

«Плавающая» величина напряжения.

Нестабильная частота тока.

Отсутствует «чистая» синусоида.

Для безопасной и эффективной зарядки портативных станций специалисты рекомендуют использовать инверторные генераторы. Они обеспечивают стабильное напряжение и правильную синусоиду, что критически важно для чувствительной электроники зарядных станций.

Несоблюдение этих правил может привести не только к невозможности заряда устройства, но и к повреждению дорогостоящего оборудования.

Напомним, во время блекаутов электрогенераторы помогают обеспечить свет, однако их неправильная эксплуатация может привести к отравлению угарным газом, пожарам или поражению током. В ГСЧС отмечают: генератор является устройством повышенной опасности, поэтому использовать следует только сертифицированные модели и строго следовать инструкциям производителя.

Реклама

Спасатели советуют устанавливать генераторы исключительно на открытом воздухе — под навесом или в хорошо вентилируемом техническом помещении, на безопасном расстоянии от построек. Подключение должно производиться квалифицированным электриком с соблюдением правил заземления и использованием исправных кабелей.

При работе важно постоянно контролировать техническое состояние агрегата, не использовать его во влажных условиях и делать регулярные перерывы. Топливо следует хранить отдельно, в специальных канистрах и подальше от жилых построек.

При возгорании необходимо немедленно обесточить генератор и вызвать ГСЧС по номеру 101. Спасатели также напоминают о запрете устанавливать генераторы в закрытых помещениях, заправлять их во время работы, превышать нагрузку и допускать к оборудованию детей или животных.