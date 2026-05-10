Можно ли заряжать телефон чужим кабелем: как это влияет на батарею

Можно ли заряжать телефон чужим кабелем

Многие заряжают свои телефоны не оригинальными устройствами и кабелями. Они либо теряются, либо производитель не кладет их в коробку с телефоном и хочет за это дополнительные деньги. Что будет с батареей, если заряжать ее кабелем от другого телефона?

Об этом рассказали Sante.

Можно ли заряжать телефон другим кабелем

Различные кабели и адаптеры по-разному заряжают телефон, несмотря на одинаковое назначение. Какая-то зарядка может восстановить батарею до 100% за полчаса, а некоторым на это понадобится более двух часов. Можно ли заряжать свой телефон «неродной» ему зарядкой?

Сперва, когда появлялись смартфоны, каждый бренд разрабатывал свою уникальную зарядку, поэтому найти у кого-нибудь такую, как у себя, было довольно трудно.

Но затем устройства для зарядки начали постепенно унифицироваться. Сейчас большинство зарядок имеет разъем Type-C, поэтому нам легче одалживать у друзей или коллег зарядку.

Большинство зарядных устройств соблюдает определенный стандарт напряжения примерно 5 вольт. Это касается, например, моделей Samsung (5В), Motorola (5,1В) и ASUS (5В).

Сила тока блока питания может отличаться в зависимости от бренда. Обычно она колеблется в пределах от 0,7 ампера до 2 ампер.

При зарядке мобильного телефона другим зарядным устройством сила тока должна быть равной или больше максимальной ёмкости, необходимой для телефона. Если вы превысите лимит силы тока, ваш смартфон не будет поврежден, поскольку он будет использовать только необходимое количество энергии для зарядки.

Однако случаются ситуации, когда мы заряжаем телефон чужими устройствами. Если чужая зарядка имеет меньшую мощность тока, чем обычно использует устройство, последствия могут быть печальными.

Неподходящие зарядные устройства могут значительно дольше заряжать телефон. Кроме того, они могут испортить аккумулятор вашего телефона.

Старайтесь использовать зарядное устройство, которое входит в комплект или рекомендуется для телефона. Сила тока зарядного устройства должна быть такой же или выше, чем у смартфона.

Также не следует использовать неоригинальные зарядные устройства или кабели. Даже если они обещают те же характеристики, что и подлинные, вы никогда не можете быть уверены, что это не обман от производителя.

Почему нельзя оставлять смартфон в розетке до самого утра

Напомним, что привычка заряжать смартфон до 100% или оставлять его подключенным к сети на всю ночь существенно сокращает срок службы аккумулятора.

Для современных литий-ионных батарей постоянная работа на пиковых показателях — стрессовая, и приводит к быстрой химической деградации компонентов. В частности, ночная зарядка опасна из-за состояния «микроподзарядок», которое приводит к перегреву устройства.

Эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда в пределах 30–80%. Короткие сессии подзарядки в течение дня гораздо более полезны для гаджета, чем ожидание полной разрядки. Чтобы спасти батарею, следует подключать телефон к питанию на отметке 20–30%, а отключать, когда телефон зарядится до 80–90%.

