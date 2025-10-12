Можно ли заряжать телефон всю ночь: эксперты дали окончательный ответ

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Многие ставят смартфон на зарядку перед сном — удобно, практично и, кажется, безопасно. Но не вредит ли это батарее? Ведь устройство остается подключенным к сети еще долго после того, как заряд достигнет 100%. Эксперты объяснили, что происходит с телефоном ночью и как избежать неприятных последствий.

Что происходит, когда телефон заряжается всю ночь

Современные смартфоны оснащены умными контроллерами питания, которые прекращают заряд, когда аккумулятор достигает 100%. Однако процесс не останавливается окончательно, как только уровень заряда падает до 99%, контроллер снова подает ток. Такой микроцикл заряд-разряд может происходить десятки раз за ночь, что со временем влияет на износ батареи.

Особенно это касается литий-ионных аккумуляторов, которые лучше работают при уровне заряда от 20% до 80%. Постоянное удержание батареи на максимуме повышает температуру внутри устройства, а перегрев — это главный враг длительного ресурса аккумулятора.

Почему опасно заряжать телефон рядом с подушкой

Еще одна ошибка — оставлять телефон заряжаться прямо на кровати или под подушкой.

Во-первых, ограничивается вентиляция и устройство может перегреться.

Во-вторых, аккумулятор при длительном контакте с тканью или утепленной поверхностью теряет возможность охлаждаться, что в некоторых случаях приводит даже к короткому замыканию.

Как заряжать смартфон правильно: рекомендации экспертов