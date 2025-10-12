- Дата публикации
Можно ли заряжать телефон всю ночь: эксперты дали окончательный ответ
Специалисты рассказали, вредит ли длительная зарядка телефона батареи и как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить его жизнь.
Многие ставят смартфон на зарядку перед сном — удобно, практично и, кажется, безопасно. Но не вредит ли это батарее? Ведь устройство остается подключенным к сети еще долго после того, как заряд достигнет 100%. Эксперты объяснили, что происходит с телефоном ночью и как избежать неприятных последствий.
Что происходит, когда телефон заряжается всю ночь
Современные смартфоны оснащены умными контроллерами питания, которые прекращают заряд, когда аккумулятор достигает 100%. Однако процесс не останавливается окончательно, как только уровень заряда падает до 99%, контроллер снова подает ток. Такой микроцикл заряд-разряд может происходить десятки раз за ночь, что со временем влияет на износ батареи.
Особенно это касается литий-ионных аккумуляторов, которые лучше работают при уровне заряда от 20% до 80%. Постоянное удержание батареи на максимуме повышает температуру внутри устройства, а перегрев — это главный враг длительного ресурса аккумулятора.
Почему опасно заряжать телефон рядом с подушкой
Еще одна ошибка — оставлять телефон заряжаться прямо на кровати или под подушкой.
Во-первых, ограничивается вентиляция и устройство может перегреться.
Во-вторых, аккумулятор при длительном контакте с тканью или утепленной поверхностью теряет возможность охлаждаться, что в некоторых случаях приводит даже к короткому замыканию.
Как заряжать смартфон правильно: рекомендации экспертов
Не ожидать полного разряда. Начинайте зарядку от 20-30%.
Отключайте по 80-90%. Это оптимальный уровень для продления жизни батареи.
Не оставляйте телефон под подушкой или одеялом. Лучше заряжать на жесткой поверхности.
Используйте оригинальный адаптер. Дешевые зарядки часто подают нестабильное напряжение.
Включите режим энергосбережения на ночь. Это снизит нагрузку на систему.