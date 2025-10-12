ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
552
Время на прочтение
2 мин

Можно ли заряжать телефон всю ночь: эксперты дали окончательный ответ

Специалисты рассказали, вредит ли длительная зарядка телефона батареи и как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить его жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Можно ли заряжать телефон всю ночь

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Многие ставят смартфон на зарядку перед сном — удобно, практично и, кажется, безопасно. Но не вредит ли это батарее? Ведь устройство остается подключенным к сети еще долго после того, как заряд достигнет 100%. Эксперты объяснили, что происходит с телефоном ночью и как избежать неприятных последствий.

Что происходит, когда телефон заряжается всю ночь

Современные смартфоны оснащены умными контроллерами питания, которые прекращают заряд, когда аккумулятор достигает 100%. Однако процесс не останавливается окончательно, как только уровень заряда падает до 99%, контроллер снова подает ток. Такой микроцикл заряд-разряд может происходить десятки раз за ночь, что со временем влияет на износ батареи.

Особенно это касается литий-ионных аккумуляторов, которые лучше работают при уровне заряда от 20% до 80%. Постоянное удержание батареи на максимуме повышает температуру внутри устройства, а перегрев — это главный враг длительного ресурса аккумулятора.

Почему опасно заряжать телефон рядом с подушкой

Еще одна ошибка — оставлять телефон заряжаться прямо на кровати или под подушкой.

  • Во-первых, ограничивается вентиляция и устройство может перегреться.

  • Во-вторых, аккумулятор при длительном контакте с тканью или утепленной поверхностью теряет возможность охлаждаться, что в некоторых случаях приводит даже к короткому замыканию.

Как заряжать смартфон правильно: рекомендации экспертов

  • Не ожидать полного разряда. Начинайте зарядку от 20-30%.

  • Отключайте по 80-90%. Это оптимальный уровень для продления жизни батареи.

  • Не оставляйте телефон под подушкой или одеялом. Лучше заряжать на жесткой поверхности.

  • Используйте оригинальный адаптер. Дешевые зарядки часто подают нестабильное напряжение.

  • Включите режим энергосбережения на ночь. Это снизит нагрузку на систему.

Дата публикации
Количество просмотров
552
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie