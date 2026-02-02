- Дата публикации
Можно ли жарить еду на сливочном масле: эксперты дали окончательный ответ
В чем преимущества и риски жарки на сливочном масле, какие альтернативные решения подойдут для безопасного приготовления блюд.
Сливочное масло многие считают самым вкусным основанием для жарки: оно придает блюдам глубокий вкус и аромат, делает корочку золотистой и аппетитной. Но, несмотря на это, его часто критикуют за низкую точку дымления и риск образования вредных соединений при высокой температуре. Так можно ли жарить пищу на сливочном масле? Эксперты наконец-то дали четкий ответ, расставляющий все точки над «i».
Почему сливочное масло не всегда подходит для жарки
Основная проблема сливочного масла заключается в его низкой точке дымления — примерно 150-170 °C. Это означает, что при нагреве выше этого порога масло начинает гореть и образовывать канцерогенные вещества. По этой причине его не рекомендуют для:
жарки на сильном огне;
обжаривания мяса;
фритюра;
длительного приготовления.
Кроме того, в составе сливочного масла есть молочные белки и сахара, которые быстро подгорают и могут испортить вкус блюда.
Когда сливочное масло можно использовать для жарки
Эксперты отмечают, что для низкой и средней температуры сливочное масло идеально подходит. Оно хорошо работает, если:
вы тушите овощи;
готовите омлет или яичницу;
обжариваете блины или сырники на слабом огне;
делаете соусы;
хотите добавить аромат в конце приготовления.
При умеренной температуре масло не подгорает, а пища приобретает приятный вкус и нежную текстуру.
Можно ли повысить температуру жарки для сливочного масла
Да, если пользоваться кулинарным лайфхаком, который используют шеф-повара: добавлять к сливочному маслу растительное. Это повышает точку дымления и позволяет немного увеличить температуру. Лучшие сочетания:
сливочное и оливковое масло;
сливочное и рапсовое масло;
сливочное и подсолнечное масло.
Такой микс позволяет получить аромат масла и безопасные условия для жарки.
Почему топленое масло лучше подходит для жарки
Если вам хочется именно сливочного вкуса, но без риска подгорания, идеальное решение — топленое масло. В нем нет белков и воды, поэтому точка дымления увеличивается до 230 °C и выше.
Какие преимущества топленого масла:
выдерживает высокую температуру;
имеет богатый сливочный аромат;
не горит и не дымит;
подходит для мяса, рыбы, овощей и даже фритюра.