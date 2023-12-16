Можно ли жарить на оливковом масле: врачи рассказали все, что нужно знать

Оливковое масло представляет собой неотъемлемую составную часть средиземноморской диеты. Но можно жарить на оливковом масле? Давайте разбираться.

Можно ли жарить на оливковом масле

Согласно историческим свидетельствам, первое задокументированное использование оливкового масла относится к 4000 году до нашей эры. Этот продукт был известен в Индии, Армении, Палестине. Но сейчас он больше всего ассоциируется с Грецией, Италией и Испанией.

Оливковое масло по праву считают одним из самых полезных в мире. И врачи утверждают, что на ней можно даже жарить. Однако стоит обратить внимание на определенные нюансы.

Раньше решающим фактором для выбора оливкового масла для жарки была температура дымления, однако, согласно последним исследованиям, это не главное. Большое значение имеет метод приготовления пищи. Например, жарка на сковороде хуже, чем жарка во фритюре. Различные виды продуктов, поджаренные на оливковом масле, могут обогащаться полезными для организма соединениями: каротиноидами, фенолами и т.п.

На каком оливковом масле можно жарить

На каком оливковом масле можно жарить, а на котором нельзя / Фото: Pexels

Выбирая масло для жарки, всегда обращайте внимание на их температуру дымления. Нагреваясь до этой отметки, она начинает изменять свой химический состав.

Рафинированное оливковое масло

Переносит высокие температуры достаточно хорошо, может сохраняться длительный период, отличается менее выраженным запахом. Для оливкового масла extra virgin точкой дымления является 160-190 °C, а для virgin — до 210 °C.

Нерафинированное оливковое масло

Этот вид отличается более выраженным вкусом и запахом, поскольку он не проходит обработку. Поэтому он содержит и больше витаминов и других полезных веществ. Однако нагрев такое масло переносит хуже. Температура дымления составляет 180–190 °С.

Важно запомнить: какое бы масло вы ни использовали для жарки, его можно заливать только раз. Обжаривать что-нибудь в масле, которое осталось на сковороде, опасно для здоровья.

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