Можно ли жечь листву, траву и сорняки: какие штрафы угрожают

В период действия военного положения в Украине сжигание сухостоя могут приравнивать к диверсиям.

С наступлением осени активизировались любители сжигания сухой травы, сорняков, листвы и веток. Кроме того, что это вредит экологии и здоровью, в Украине предусмотрены штрафы за сжигание травы, а в отдельных случаях даже заключение.

ТСН.ua собрал, что известно о запрете сжигания листьев, сорняков, и о наказаниях за такие действия.

Почему нельзя жечь сухие листву и траву

Украинцы любят весной и осенью сжигать листву, сухую траву и другие растительные остатки. Такие люди убеждены, что тем самым они улучшают плодородие почвы. В частности, поджигатели считают это способом "прогреть" почву, удобрить ее пеплом. Они убеждены, что из-за этого на выжженных участках трава якобы появляется быстрее и растет лучше. Однако все это – мифы. На самом деле сжигание травы и листвы только вредят плодородию почвы.

Жечь листья, траву и сорняки нельзя, ведь это вредит и окружающей средой, и здоровью людей. Даже небольшое возгорание в собственном дворе или огороде может перебросится на траву, а оттуда – на торфяники, леса. Через несколько десятков секунд могут вспыхнуть целые гектары и ситуация может выйти из-под человеческого контроля.

Пожар сухостоя / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Вред от сжигания травы и листвы для здоровья

Во время сжигания листвы, травы и сорняков вместе с дымом высвобождаются угарный газ, окись азота, пестициды и радионуклиды. Без доступа кислорода из тлеющих листьев или травы выделяется бензопирен, вызывающий онкологические заболевания. С дымом в воздух также высвобождаются диоксины, которые могут вызвать проблемы с репродуктивным здоровьем и развитием, поражение иммунной системы, гормональные нарушения и рак.

Вред для окружающей среды

Во время сжигания листвы или травы разрушается почвенный покров и все питательные вещества. С листьями сгорают полезные насекомые, уничтожаются семена и корни растений, терпят повреждения нижние части деревьев и кустов, верхние части их корней. Плодородный почвенный покров, на котором сжигают траву, восстанавливается только через пять-шесть лет. Также поджоги увеличивают промерзание почвы вдвое, а то и вчетверо.

В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи, лягушки. Во время сильного травяного пожара гибнут практически все животные, обитающие в сухой траве или поверхности почвы: они сгорают или задыхаются. Затем на пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких млекопитающих.

Объяснение, почему нельзя сжигать листву / Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Украины

Штраф за сжигание листвы и травы

Сжигание листвы и травы в Украине незаконно и предусматривает административную, а иногда и уголовную ответственность. Это нарушение ряда правил в сфере благоустройства населённых пунктов, а также закона "Об охране атмосферного воздуха"

За сжигание сухой травы и листвы предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн.

В то же время, для должностных лиц такой штраф намного выше – от 15 300 до 21 420 грн.

Если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда, то штраф за это составляет от 6120 до 12240 грн (для должностных лиц – от 21420 до 30600 грн).

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги угрожают наибольшие штрафы – 90 000-150 000 грн .

. Если во время пожара в результате сжигания травы или листвы погибли люди, за это грозит от двух до пяти лет заключения.

Заметим, что во время действия военного положения в Украине сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям. Ведь в марте 2023 года Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ нацбезопасности в условиях военного положения. Таким образом, в статье 113 "Диверсия" к перечню преступлений добавили умышленные поджоги, в том числе сухой растительности.

Что делать с сухими листвой, травой и сорняками

В ГСЧС Украины советуют опавшие листья, сухую траву и сорняки не жечь, а компостировать. Когда листья перегнивают, то становятся удобрением и к почве возвращаются все необходимые для плодородия вещества.

Для изготовления компоста не требуются какие-либо особые знания или усилия. Так, можно подготовить специальный резервуар или просто выкопать яму с боку двора или огорода, умеренно увлажнять остатки растений и обеспечить туда доступ воздуха. На компостную кучу можно складывать кухонные растительные отходы, сорняки, скошенную траву, листья, корни растений, солому, тонкие ветки, навоз. Правильно приготовленный компост не будет иметь неприятного запаха. Он превратится в качественное природное удобрение и порадует хорошим урожаем.

Что делать с листвой вместо сжигания / Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Украины

Заметим, что опавшие листья – лакомство для дождевых червей, они превращают почву в гумус. Поэтому опавшие листья можно просто закопать в саду и они станут бесплатным удобрением. Кроме того, сухими листьями можно покрыть розы, неморозостойкие многолетние растения, декоративные кустарники. Такое мульчирование защитит почву и улучшит ее качество: почва не будет пересыхать и не будет размываться дождями, обнажая корни растений. Мульча из листьев также блокирует рост сорняков.

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