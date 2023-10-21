Можно не поливать, пока вы в отпуске: список комнатных растений, которые растут даже без воды

Если вы переживаете, что за время отпуска комнатные растения увянут, следует обратить внимание, что некоторые цветы могут расти даже без поливки.

Долларовое дерево

Замиокулькас, или как это растение часто называют "долларовое дерево", способно украсить любой интерьер. Оно растет достаточно большим и широким, поэтому может прекрасно смотреться как на полу, так и на подоконнике. При этом долларовое дерево не нуждается в особом уходе и может расти даже находясь без поливки долгое время. Летом замиокулькас нужно поливать не чаще одного раза в полторы недели, а зимой еще реже – раз в месяц.

Суккуленты

Эти растения становятся все более популярными. И причин этому достаточно много: они любопытно смотрятся, не требуют солнечного света, поэтому их можно ставить не только на подоконник, но и на стол. При этом суккулентам также не нужна частая поливка — достаточно раз в несколько недель. При поливке следите, чтобы вода не попадала на листики, потому что они быстро загниют.

Сингониум

Какие цветы могут вырастать без полива. / Фото: Pexels

Он относится к тому же семейству, что и замиокулькас. Листочки этого растения достаточно симпатичны и напоминают крылья бабочки. А еще они могут изменять цвет в зависимости от освещения. Если сингониум обильно полить перед отпуском, он сможет выдержать несколько недель без воды и не увянет. Однако следует отметить, что зимой растению может потребоваться дополнительная подсветка.

Хамедорея

Эта пальма является отличным вариантом для тех, кто пока начинает путь в цветоводстве и не уверен в своих силах. Растение можно размещать как у окна, так и в глубине комнаты. А если собираетесь в отпуск, полейте пальму и не переживайте. Она без проблем переживет долгое время без поливки. А вот если рядом с хамедореей стоит включенное отопление, лучше ее дополнительно увлажнять. Растет пальма до 2 метров высотой.

Также к цветам, хорошо переносящим отсутствие воды, относятся фикус, монстера, драцена.

А вот для более капризных растений на время отпуска следует обеспечить капельную поливку. Для этого у подоконника расставьте кастрюли или другие емкости с водой, сверните несколько кусков ткани в трубочку и направьте от воды к каждому горшку. Так цветок будет получать влагу в течение длительного периода времени.

Читайте также: