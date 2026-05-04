Можно носить новое белье без стирки: что советуют эксперты

Даже совершенно новые трусы или другое белье из магазина могут скрывать факторы, незаметные глазу, но влияющие на кожу и здоровье. В Real Simple разбирались, почему следует обязательно стирать новое нижнее белье перед тем, как его надеть.

Новое белье — не означает стерильное

Несмотря на то, что она выглядит идеально, белье проходит долгий путь: производство, склады, транспортировка, примерки в магазине. И на каждом из этих этапов ткань может контактировать с разными поверхностями и людьми.

Особенно это важно для вещей, плотно прилегающих к телу — именно поэтому гигиена здесь имеет первостепенное значение.

Вещь могли уже примерить другие люди

В магазинах белье иногда позволяют примерить, хотя и с условием использования защитных средств. Но на практике контроль не всегда идеален.

В результате на новой вещи могут оставаться:

бактерии и микроорганизмы;

грибковые споры;

пыль и грязь из примерочных;

следы контакта с кожей других людей.

Именно поэтому даже новое белье фактически может быть далеко не идеально чистым.

Скрытые химические вещества в ткани

Во время производства одежду обрабатывают специальными составами, чтобы она лучше выглядела, не мялась и выдерживала транспортировку.

Однако эти вещества могут вызвать нежелательные реакции:

раздражение кожи;

покраснение;

зуд;

аллергические проявления.

Особенно чувствительно реагирует на это интимная зона, поэтому рисковать не стоит.

Излишек краски может остаться на коже

Яркое или темное белье иногда «отдает» лишний краситель при первом контакте с кожей. Это может привести к неприятным пятнам или даже раздражению.

Стирка перед ношением помогает смыть остатки краски и сделать вещь более безопасной.

Как правильно подготовить новое белье к ношению

Чтобы очистить новое белье, не требуется сложных процедур — достаточно деликатной стирки.

Из-за нежных тканей (кружево, тонкие волокна, бесшовные модели) белье легко повреждается. Поэтому лучше:

стирать ее отдельно; или

использовать специальный мешочек для стирки.

Лучше всего подходят стиральные средства без ароматизаторов и агрессивных компонентов — они меньше раздражают кожу.

Щадящая стирка помогает сохранить форму, эластичность и мягкость ткани, а также продлевает срок службы изделия.

Низкая температура лучше сохраняет структуру ткани и более бережна к деликатным волокнам.

Сушка на воздухе — лучший вариант. Солнечный свет дополнительно помогает снизить количество микроорганизмов, а сама ткань изнашивается значительно меньше, чем в сушилке.

Стирать новое нижнее белье перед первым использованием — это простая, но важная гигиеническая привычка. Она помогает избежать контакта с посторонними микроорганизмами, уменьшает риск раздражений и делает ношение более комфортным и безопасным.

