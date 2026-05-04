Можно носить новое белье без стирки: что советуют эксперты
Желание сразу одеть новую вещь знакомо каждому — свежая покупка ассоциируется с чистотой, комфортом и приятными эмоциями. Но когда речь идет о нижнем белье, эксперты единодушны: первое ношение без стирки — не самая лучшая идея.
Даже совершенно новые трусы или другое белье из магазина могут скрывать факторы, незаметные глазу, но влияющие на кожу и здоровье. В Real Simple разбирались, почему следует обязательно стирать новое нижнее белье перед тем, как его надеть.
Новое белье — не означает стерильное
Несмотря на то, что она выглядит идеально, белье проходит долгий путь: производство, склады, транспортировка, примерки в магазине. И на каждом из этих этапов ткань может контактировать с разными поверхностями и людьми.
Особенно это важно для вещей, плотно прилегающих к телу — именно поэтому гигиена здесь имеет первостепенное значение.
Вещь могли уже примерить другие люди
В магазинах белье иногда позволяют примерить, хотя и с условием использования защитных средств. Но на практике контроль не всегда идеален.
В результате на новой вещи могут оставаться:
бактерии и микроорганизмы;
грибковые споры;
пыль и грязь из примерочных;
следы контакта с кожей других людей.
Именно поэтому даже новое белье фактически может быть далеко не идеально чистым.
Скрытые химические вещества в ткани
Во время производства одежду обрабатывают специальными составами, чтобы она лучше выглядела, не мялась и выдерживала транспортировку.
Однако эти вещества могут вызвать нежелательные реакции:
раздражение кожи;
покраснение;
зуд;
аллергические проявления.
Особенно чувствительно реагирует на это интимная зона, поэтому рисковать не стоит.
Излишек краски может остаться на коже
Яркое или темное белье иногда «отдает» лишний краситель при первом контакте с кожей. Это может привести к неприятным пятнам или даже раздражению.
Стирка перед ношением помогает смыть остатки краски и сделать вещь более безопасной.
Как правильно подготовить новое белье к ношению
Чтобы очистить новое белье, не требуется сложных процедур — достаточно деликатной стирки.
Из-за нежных тканей (кружево, тонкие волокна, бесшовные модели) белье легко повреждается. Поэтому лучше:
стирать ее отдельно; или
использовать специальный мешочек для стирки.
Лучше всего подходят стиральные средства без ароматизаторов и агрессивных компонентов — они меньше раздражают кожу.
Щадящая стирка помогает сохранить форму, эластичность и мягкость ткани, а также продлевает срок службы изделия.
Низкая температура лучше сохраняет структуру ткани и более бережна к деликатным волокнам.
Сушка на воздухе — лучший вариант. Солнечный свет дополнительно помогает снизить количество микроорганизмов, а сама ткань изнашивается значительно меньше, чем в сушилке.
Стирать новое нижнее белье перед первым использованием — это простая, но важная гигиеническая привычка. Она помогает избежать контакта с посторонними микроорганизмами, уменьшает риск раздражений и делает ношение более комфортным и безопасным.