Можно ли пенсионерам продавать овощи / © www.freepik.com/free-photo

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Пенсионеры в Украине имеют право продавать овощи, фрукты, ягоды и другую сельскохозяйственную продукцию, выращенную на собственном земельном участке, без регистрации предпринимателя. Закон позволяет хозяйствам реализовывать излишки урожая, а такая деятельность в определенных условиях не считается предпринимательством. В то же время есть правила происхождения продукции, подтверждающих документов и суммы годового дохода. Разбираемся, что нужно знать пенсионерам, желающим продавать овощи на рынке.

Нужно ли пенсионеру открывать ФЛП для продажи собственного урожая

Нет, если человек продает излишки продукции, которую самостоятельно вырастил для нужд своего хозяйства. Это предусмотрено Законом Украины «О личном сельском хозяйстве».

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В статье 1 Закона отмечено, что личное крестьянское хозяйство может производить, перерабатывать и реализовывать излишки сельскохозяйственной продукции. Такая деятельность не относится к предпринимательской.

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Это значит, что пенсионеры могут продавать выращенные на огороде картофель, помидоры, огурцы, капусту, морковь, яблоки, ягоды и другую собственную продукцию без оформления ФЛП. Пенсионный статус не создает отдельных ограничений: правила одинаковы для всех лиц.

Важное условие — продавать именно собственный урожай, а не регулярно закупать овощи у других людей для последующей перепродажи. Такая торговля уже имеет другой правовой характер и может потребовать регистрации предпринимательской деятельности.

Какую сумму можно заработать на овощах без уплаты налогов в 2026 году

Отдельные правила предусмотрены Налоговым кодексом Украины. Согласно подпункту 165.1.24 статьи 165, доход от продажи собственной сельскохозяйственной продукции не облагается налогом, если его общая сумма за календарный год не превышает 12 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 гривен. Следовательно, годовой необлагаемый предел для продажи собственного овоща равен 103 764 гривнам.

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Если доход превышает эту сумму, облагается налогом не весь заработок, а только превышение. Также необходимо подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

Какие документы нужны для продажи овощей

Для подтверждения того, что продукция выращена самостоятельно, предусмотрена справка по форме №3-ДФ. Ее выдает сельский, поселковый или городской совет по месту налогового адреса человека. Для получения следует подать письменное заявление, а срок выдачи составляет до пяти рабочих дней.

Справка подтверждает наличие земельных участков, где человек выращивает сельскохозяйственную продукцию. Она особенно важна, если овощи или фрукты продают предприятию или ФЛП, выступающим налоговыми агентами: им передают копию документа.

Если пенсионер продает овощи непосредственно покупателям на рынке, следует иметь документы, подтверждающие происхождение продукции, и соблюдать правила торговли на соответствующем рынке.

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Когда без ФЛП уже не обойтись

Если человек не просто продает излишки урожая, а систематически закупает продукцию для перепродажи, организует постоянную торговлю как бизнес или фактически занимается предпринимательской деятельностью, вопрос регистрации ФЛП следует рассматривать отдельно.

Также важно различать продажу свежих овощей и реализацию продуктов переработки. Для домашней консервации, солений и других готовых пищевых продуктов могут действовать дополнительные требования к безопасности и обороту пищевых продуктов.

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