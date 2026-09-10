Можно ли повторно использовать почву из-под комнатных растений: что говорят флористы и приметы

Можно ли использовать почву из-под цветов повторно / © www.freepik.com/free-photo

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После пересадки комнатных растений часто остается целый горшок старой почвы. Выбрасывать его жалко, особенно если субстрат стоил дорого. Но можно ли сажать в него новое растение или лучше каждый раз брать свежую землю? Профессиональные флористы по выращиванию комнатных растений считают, что старую почву не обязательно выбрасывать. Если предыдущее растение было здоровым, в субстрате нет вредителей, плесени или признаков болезней, его можно подготовить к повторному использованию.

Когда старую почву можно использовать повторно

Прежде всего, землю нужно внимательно осмотреть. Она должна иметь нормальный, свежий запах, не быть постоянно мокрой, закисленной или превращенной в плотный комок. Из нее убирают старые корни, сухие части растения и другой растительный мусор.

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После этого субстрат желательно разрыхлить и смешать со свежей почвой. Один из рекомендованных вариантов — примерно половина старого субстрата и половина нового. Также можно добавить подходящий компост, если он совместим с конкретным растением. Эксперты отмечают, что старый субстрат частично потерял питательные вещества, поэтому сам по себе он не всегда обеспечит новое растение всем необходимым.

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Особенно важно обратить внимание на структуру. Со временем компоненты грунта разлагаются и становятся более мелкими, из-за чего между ними остается меньше воздуха. В результате вода может застаиваться, а корни будут получать меньше кислорода.

Какую почву лучше не использовать

Есть ситуации, когда экономить не стоит. Если предыдущее растение погибло от корневой гнили, неизвестной болезни или серьезного поражения почвенными вредителями, старый субстрат лучше выбросить. Некоторые возбудители могут оставаться в нем и создавать риск для следующего растения.

Не стоит также сажать новое растение в землю, которая стала очень плотной, имеет неприятный запах, постоянно удерживает воду или покрылась подозрительной плесенью.

Сам горшок после пересадки тоже нужно хорошо вымыть. Для повторного использования контейнеров специалисты рекомендуют очистку и санитарную обработку, особенно если предыдущее растение болело.

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А что говорят народные приметы

В народных представлениях земля в горшке часто символизирует жизнь, достаток и домашнюю энергию, поэтому отношение к повторному использованию старой почвы различается.

По некоторым приметам землю после здорового и пышного растения считали хорошей основой для нового цветка — она уже проверена и может передавать новому растению силу роста. А вот почву из горшка, где растение болело или внезапно погибло, суеверные люди советовали не использовать, чтобы не перенести неудачу на новый цветок.

Есть и другое поверье: если растение хорошо приживается после пересадки в свежую почву, это символизирует положительные изменения в доме. В то же время научных доказательств того, что почва способна переносить энергию или влиять на судьбу жителей, нет. Это только народные представления.

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