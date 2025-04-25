Можно стирать шерстяные вещи в стиральной машине: возможно, совсем не нужно все делать руками

Можно стирать шерстяные вещи в стиральной машине / © Фото из открытых источников

Реклама

Перед стиркой в машине обязательно застегните все молнии, чтобы металлические части не повредили материал. Пуговицы лучше расстегивать, чтобы избежать деформации петель. Одежду следует выворачивать, чтобы сохранить внешний слой от трения.

Для стирки следует использовать только специальное жидкое моющее средство для шерстяных изделий. Кондиционер добавляется в подходящий отсек, чтобы сохранить нежность и мягкость волокон.

В стиральной машине выбирается режим “шерсть” или “деликатная стирка” при температуре не выше 30 градусов. Если таких режимов нет, необходимо вручную настроить минимальные обороты отжима.

Реклама

Шерсть строго запрещено сушить в стиральной машине. После завершения стирки вещи осторожно вынимают и дают воде стекать естественным путём. Для этого их размещают в тазу или на специальной решетке, не выкручивая.

Если на изделии есть загрязнение, их обрабатывают до основной стирки. Шерсть не стоит долго замачивать — достаточно просто нанести моющее средство непосредственно на пятно. Общее время контакта с водой не должно превышать 45 минут, иначе волокна могут потерять эластичность.

Для ручной стирки важно выбрать достаточно большую емкость. Шерсть быстро впитывает влагу, поэтому вещь должна свободно плавать в воде. Температура воды должна быть в пределах 25-30 градусов, а для стирки используется мягкое моющее средство или шампунь.

Изделие погружают в мыльный раствор, но не трут и не выкручивают. Достаточно осторожно прополоскать, чтобы грязь отделилась без применения механических усилий. Чрезмерное трение может привести к образованию катышек и уменьшению размера.

После стирки вещь ополаскивают в чистой воде с кондиционером. Для большего смягчения можно добавить несколько капель глицерина, что поможет сохранить структуру волокон и избежать их электризации.

Воду сливают, не приподнимая изделие, чтобы не повредить его форму. Шерсть осторожно прижимают к стенкам таза, давая влаге стекать естественным путём. Отжимать или выкручивать ткань нельзя, поскольку это приводит к потере формы.

Для сушки изделие кладут на махровое полотенце в горизонтальном положении.