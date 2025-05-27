Можно заменить яйца в выпечке майонезом: повар и технолог поделились своими соображениями

Можно заменить яйца майонезом в выпечке / © unsplash.com

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По словам специалиста по пищевым технологиям Изабеллы Мачко и шефа-инструктора по кондитерскому искусству Трунг Ву, майонез может без проблем заменить яйца даже в рецептах чрезвычайно изысканной выпечки.

Почему майонез — это идеальная альтернатива яйцам.

На самом деле у яиц и майонеза есть немало общих черт. Прежде всего, по своей структуре эти два продукта являются коллоидами, то есть смесью из нерастворимых частиц, равномерно распределенных в воде.

По сути, яичный белок есть не что иное, как водный раствор протеинов, тогда как желтки коллоидной эмульсией. Майонез, технически, также является эмульсией, которая, в свою очередь, является типом коллоидов. Главная разница этих продуктов состоит в том, что в состав майонеза уже входят желтки или желтки и белки. Именно благодаря лецитину из желтка, сочетающему жир и воду, эмульсия стабилизируется.

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В каких рецептах можно использовать майонез вместо яиц

Прежде всего, майонез может без проблем заменить яйца в кляре или при панировании отбивных. Он прилипает к продуктам так же хорошо, как и яйца, связывая крошки. Потому используйте его для панировки овощных котлет, рыбы, мяса.

Если заменить яйца майонезом в рецептах выпечки, то структура десертов станет более рыхлой и воздушной. Смело делайте это с кексами, брауни, мафинами или даже пасхальной выпечкой.

Часто перед запеканием в духовке выпечку смазывают желтками для получения вкусной корочки. С этой задачей также отлично справится майонез.

Майонез — это сочетание жиров и желтков, поэтому он прекрасно хранит в тесте влагу. Если по рецепту нужен один желток или одно яйца, замените его в следующих пропорциях: 1 яйцо — ¼ стакана майонеза, а 1 желток — 2–3 ст. л. майонеза.

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