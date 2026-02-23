- Дата публикации
Можно ли заниматься сексом во время Великого поста
В церковном праве нет канонов, которые предлагали бы семейным парам воздерживаться от половых отношений в период поста.
Великий пост — это период духовного очищения для многих христиан. Его проводят в молитве и покаянии за совершенные грехи. Некоторые в это время отказываются от телесных наслаждений.
Церковь говорит, что интимная связь между законными супругами не является грехом. В то же время она не позволяет вступать в интимную связь во время подготовки к таинству святого причастия.
Каноническая позиция Церкви по этому вопросу определяется словами святого апостола Павла из Первого послания Коринфянам. Согласно его определению, супружеская жизнь — простор свободы в любви. Это внутреннее дело семьи, которое не подлежит никакой иной регламентации, кроме взаимного согласия и литургического благочестия.
Однако большинство монахов все же не разделяют единую точку зрения по этому вопросу. Одни убеждены, что Великий пост — это время, когда человек от ограничений своих поступков и привычек становится сильнее и устойчивее к разным искушениям.
Другие считают интимную супружескую жизнь христиан свободной, в которую не могут вмешиваться никакие традиции.
Пост – это не только соблюдение ограничений в пище, ведь люди должны проводить эти дни в молитвах, размышлять о своей жизни и каяться в грехах.
Соответственно в период Великого поста верующие должны воздерживаться:
от определенной пищи и напитков
от светских развлечений
от громкой музыки и танцев
от всяких злых мыслей, размышлений, вредных привычек (курение, алкоголь и т.п.)