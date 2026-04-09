Мраморная паска — идеальный рецепт для каждой хозяйки
Если классическая выпечка уже стала привычным делом, самое время попробовать рецепт, покоряющий соцсети.
Накануне Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, а также удивить выпеченной паской.
Предлагаем приготовить оригинальную мраморную паску. Она выглядит очень интересно, поэтому удивит даже опытных гурманов.
Как приготовить мраморную паску
Ингредиенты для светлого теста:
300 г муки
15 г свежих дрожжей
60 мл молока
100 г сахара
1 ч. л. ванильного сахара
1 яйцо
3 желтка
90 г растопленного сливочного масла
Для темного теста:
200 г муки
40 г какао
12 г свежих дрожжей
60 мл молока
90 г сахара
1 яйцо
2 желтка
цедра 1 апельсина, мелко натертая
80 г растопленного сливочного масла
Дополнительно:
80 г мелко нарубленного миндаля
50 г мелко порезанных цукатов
1 яйцо для смазывания, слегка взбитое
мука для посыпания
три формы диаметром 12 см или две формы диаметром 16 см
Способ приготовления
Слегка подогрейте молоко. Растворите в нем дрожжи и оставьте на 5–10 мин, чтобы они активировались. В большой миске соедините муку, сахар, ванильный сахар, яйцо, желтки и растопленное сливочное масло.
Добавьте активированные дрожжи с молоком и замесите тесто. Месите тесто в течение 10–12 мин руками или 5–6 мин — в планетарном миксере, пока оно не станет гладким и эластичным.
Переложите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
Повторите шаги 1–3 с ингредиентами темного теста. Накройте пленкой тесто и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
Когда оба вида теста подошли, обомните их и разделите каждое тесто на 3 части. Поочередно раскатывайте светлое и темное тесто в прямоугольные пласты одинакового размера.
На светлое тесто равномерно выложите 2/3 миндаля и цукатов. Накройте темным тестом.
Аккуратно сверните тесто в рулет и разрежьте его пополам. Переплетите две половинки рулета и сверните все в шар.
Выложите полученный шарик в смазанную маслом форму для паски. Повторите шаги 3–7 с остальным тестом, формируя еще 2 паски.
Накройте формы с тестом влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы тесто подошло к краям форм. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте верхушки пасок взбитым яйцом.
Выпекайте в течение 5 мин, затем убавьте температуру до 160°C и пеките еще 25–30 мин или до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Она должна быть сухой.
Раньше мы писали о том, чем можно украсить паску. Больше об этом читайте в новости.