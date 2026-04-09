Эта паска затмит все остальные на столе / © Pixabay

Накануне Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, а также удивить выпеченной паской.

Предлагаем приготовить оригинальную мраморную паску. Она выглядит очень интересно, поэтому удивит даже опытных гурманов.

Ингредиенты для светлого теста:

Для темного теста:

Дополнительно:

три формы диаметром 12 см или две формы диаметром 16 см

Слегка подогрейте молоко. Растворите в нем дрожжи и оставьте на 5–10 мин, чтобы они активировались. В большой миске соедините муку, сахар, ванильный сахар, яйцо, желтки и растопленное сливочное масло.

Добавьте активированные дрожжи с молоком и замесите тесто. Месите тесто в течение 10–12 мин руками или 5–6 мин — в планетарном миксере, пока оно не станет гладким и эластичным.

Переложите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

Повторите шаги 1–3 с ингредиентами темного теста. Накройте пленкой тесто и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

Когда оба вида теста подошли, обомните их и разделите каждое тесто на 3 части. Поочередно раскатывайте светлое и темное тесто в прямоугольные пласты одинакового размера.

На светлое тесто равномерно выложите 2/3 миндаля и цукатов. Накройте темным тестом.

Аккуратно сверните тесто в рулет и разрежьте его пополам. Переплетите две половинки рулета и сверните все в шар.

Выложите полученный шарик в смазанную маслом форму для паски. Повторите шаги 3–7 с остальным тестом, формируя еще 2 паски.

Накройте формы с тестом влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы тесто подошло к краям форм. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте верхушки пасок взбитым яйцом.