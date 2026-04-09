Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мраморная паска — идеальный рецепт для каждой хозяйки

Если классическая выпечка уже стала привычным делом, самое время попробовать рецепт, покоряющий соцсети.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Эта паска затмит все остальные на столе / © Pixabay

Накануне Пасхи многие хозяйки стремятся приготовить вкусные блюда для праздничного стола, а также удивить выпеченной паской.

Предлагаем приготовить оригинальную мраморную паску. Она выглядит очень интересно, поэтому удивит даже опытных гурманов.

Как приготовить мраморную паску

Ингредиенты для светлого теста:

  • 300 г муки

  • 15 г свежих дрожжей

  • 60 мл молока

  • 100 г сахара

  • 1 ч. л. ванильного сахара

  • 1 яйцо

  • 3 желтка

  • 90 г растопленного сливочного масла

Для темного теста:

  • 200 г муки

  • 40 г какао

  • 12 г свежих дрожжей

  • 60 мл молока

  • 90 г сахара

  • 1 яйцо

  • 2 желтка

  • цедра 1 апельсина, мелко натертая

  • 80 г растопленного сливочного масла

Дополнительно:

  • 80 г мелко нарубленного миндаля

  • 50 г мелко порезанных цукатов

  • 1 яйцо для смазывания, слегка взбитое

  • мука для посыпания

  • три формы диаметром 12 см или две формы диаметром 16 см

Способ приготовления

  • Слегка подогрейте молоко. Растворите в нем дрожжи и оставьте на 5–10 мин, чтобы они активировались. В большой миске соедините муку, сахар, ванильный сахар, яйцо, желтки и растопленное сливочное масло.

  • Добавьте активированные дрожжи с молоком и замесите тесто. Месите тесто в течение 10–12 мин руками или 5–6 мин — в планетарном миксере, пока оно не станет гладким и эластичным.

  • Переложите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

  • Повторите шаги 1–3 с ингредиентами темного теста. Накройте пленкой тесто и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.

  • Когда оба вида теста подошли, обомните их и разделите каждое тесто на 3 части. Поочередно раскатывайте светлое и темное тесто в прямоугольные пласты одинакового размера.

  • На светлое тесто равномерно выложите 2/3 миндаля и цукатов. Накройте темным тестом.

  • Аккуратно сверните тесто в рулет и разрежьте его пополам. Переплетите две половинки рулета и сверните все в шар.

  • Выложите полученный шарик в смазанную маслом форму для паски. Повторите шаги 3–7 с остальным тестом, формируя еще 2 паски.

  • Накройте формы с тестом влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы тесто подошло к краям форм. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте верхушки пасок взбитым яйцом.

  • Выпекайте в течение 5 мин, затем убавьте температуру до 160°C и пеките еще 25–30 мин или до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Она должна быть сухой.

Раньше мы писали о том, чем можно украсить паску. Больше об этом читайте в новости.

