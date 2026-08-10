Мухи исчезнут из дома: простой трюк с лимоном и еще тремя ингредиентами отпугнет насекомых

Мухи больше не будут залетать в дом / © pexels.com

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Летом мухи часто залетают в дом, особенно когда из-за жары окна и двери оставляют открытыми. В то же время избавиться от насекомых можно без использования магазинных химических средств с помощью простой смеси из натуральных компонентов.

Совет по домашнему репелленту предложила энтузиастка уборки и блоггерша в TikTok Анна Луиза, передает liverpoolecho.

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Она поделилась несколькими способами отпугивания мух, в частности, рецептом смеси для использования в помещении.

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Натуральное средство от мух с гвоздикой / © Pixabay

Как приготовить натуральное средство от мух.

Для этого понадобятся:

1 лимон;

10–20 бутонов гвоздики;

1–2 веточки розмарина;

10–20 капель эфирного масла лемонграсса;

вода.

В кастрюлю нужно налить воды до половины и добавить нарезанный лимон, гвоздику, розмарин и эфирное масло лемонграса.

Смесь доводят до кипения, затем оставляют на слабом огне еще на несколько часов. Пара и аромат должны распространяться по помещению.

По мере испарения воду можно доливать. При использовании средства несколько дней подряд воду и ингредиенты рекомендуют обновлять каждые несколько дней, когда запах начинает ослабевать.

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Смесь можно перелить в бутылку с распылителем и использовать в других комнатах. Ею советуют обрабатывать места, через которые мухи могут попасть в дом, в том числе дверные рамы и подоконники.

Натуральное средство от мух из лимона / © unsplash.com

Почему это средство может отпугивать мух

Все компоненты обладают выраженным ароматом, который может отпугивать насекомых.

Лимон обладает сильным цитрусовым запахом, который мухи не любят. Аналогичный эффект приписывают лемонграсу, аромат которого связан с такими соединениями, как цитраль и цитронелла.

Розмарин также имеет насыщенный запах благодаря ароматическим соединениям, включая камфору и эвкалиптол. Он может перебивать запахи еды, которые привлекают мух.

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Еще один компонент смеси – гвоздика. Она содержит эвгенол, обладающий сильным характерным ароматом и также используемый как природное средство для отпугивания насекомых.

Автор советует не ограничиваться только этой смесью. По ее словам, для отпугивания мух также можно насыпать корицу у помойки, положить половинку лимона с гвоздикой во фруктовую вазу или поставить мяту у открытого окна.

Напомним, жара создает идеальные условия для размножения бактерий и мух в мусорнике.

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