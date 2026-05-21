Мухи исчезнут из дома за считанные минуты: эксперт назвал два простых и натуральных средства

Теплая погода и открытые окна часто приносят в дом не только свежий воздух, но и нежелательных «гостей» — мух. В летний период эта проблема становится особенно актуальной, поэтому многие люди ищут безопасные способы избавиться от назойливых насекомых без использования агрессивной химии.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт по безопасности дома Нил Маккензи из компании Halton Stairlifts поделился простым методом, который, по его словам, помогает быстро отпугнуть мух. Для этого понадобятся всего два натуральных ингредиента — лимон и гвоздика.

По рекомендации специалиста, лимон нужно разрезать пополам и вставить в мякоть примерно 10-15 целых бутонов гвоздики. После этого половинки лимона советуют разложить в местах, где мухи появляются чаще всего — возле окон, дверей, фруктовых мисок или на кухне.

Маккензи объяснил, что сочетание лимонного сока и аромата гвоздики создает сильный запах, который мухи не переносят. Он назвал этот способ «мгновенным и краткосрочным решением» для борьбы с насекомыми в жаркий сезон.

Эксперт также обратил внимание, что такой метод является более безопасной альтернативой инсектицидам и другим химическим средствам. В то же время лимоны нужно регулярно заменять — примерно раз в три-пять дней, когда они начнут высыхать и терять запах.

Отдельно специалист посоветовал использовать этот метод и во время отдыха на улице. Если люди планируют ужинать на террасе или в саду, эффект можно усилить с помощью тепла. Для этого необходимо проделать те же действия с лимоном и гвоздикой, но слегка поджечь бутоны гвоздики, чтобы они начали тлеть. По словам эксперта, это создает своеобразный ароматический барьер вокруг еды.

Еще одним способом отпугивания мух Маккензи назвал домашний раствор из белого уксуса и масла перечной мяты. Для его приготовления нужно смешать один стакан воды, один стакан белого уксуса, несколько капель мятного масла и каплю средства для мытья посуды в бутылке с распылителем.

Полученное средство рекомендуют наносить на дверные рамы, подоконники, кухонные столешницы, уличные столы и другие поверхности, где часто садятся мухи. В то же время эксперт подчеркнул, что этот раствор работает именно как репеллент и не предназначен для уничтожения насекомых.

Также он предупредил, что масло перечной мяты может быть токсичным для домашних животных, в частности собак и кошек. Именно поэтому использовать такой спрей вблизи любимцев не рекомендуют.

