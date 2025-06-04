Муравьи и тли забудут дорогу к вашему саду: как популярный продукт из кухни помогает в борьбе с вредителями

Как избавиться от муравьев и тли с помощью подсолнечного масла / © Pixabay

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Чтобы на молодых листьях плодовых деревьев не было нашествия часто встречающихся вместе муравьев с тлей, опытные огородники советуют использовать подсолнечное масло.

Для этого нижнюю часть ствола дерева нужно плотно обмотать любой натуральной тканью, предварительно пропитываемой в этом продукте.

Почему это работает? Аромат солнечного масла “сбивает” муравьи, которые переносят тлю на дерево, а потому они теряют свой след.

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Следует помнить, что масло со временем улетучивается, а также смывается, когда идут постоянные дожди. Поэтому иногда ткань лучше менять для получения максимального эффекта.

Различные растворы также помогают в борьбе с тлей и муравьями. Их нужно распылять на листьях и стволах деревьев. В частности, достаточно популярны и эффективны чесночный и мыльный спреи, а также раствор с пищевой содой. Средство для опрыскивания можно сделать и на основе подсолнечного масла. Добавьте в нее немного воды, хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды.