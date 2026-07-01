Муравьи исчезнут через несколько дней: простая самодельная ловушка, которая реально работает

Муравьи

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Если колония муравьёв начинает активно разрастаться, бороться с вредителями становится значительно сложнее. Впрочем, существует простой домашний способ, который поможет значительно сократить их количество без использования агрессивных химических средств.

Об этом пишет blikk.

Для приготовления ловушки понадобятся всего три ингредиента, которые легко найти почти в каждом доме: бура (боракс), сахар и мед.

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Как работает домашняя ловушка

Сахар и мед привлекают муравьев, а буря действует как активный компонент, помогающий постепенно уничтожить колонию. Насекомые забирают приманку к гнезду, что увеличивает эффективность такового способа.

По словам авторов материала, уже через несколько дней после использования ловушки количество муравьев в саду может заметно снизиться.

Почему не стоит медлить

Специалисты советуют начинать борьбу со муравьями сразу после их появления, особенно если они поселились на клумбах, огороде или у дома.

Причина состоит в том, что муравьи часто способствуют распространению тли. Они защищают этих вредителей и помогают им расселяться растениями, что может нанести значительный вред садовым и огородным культурам.

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Домашняя ловушка может стать простым и доступным способом снизить популяцию муравьев и защитить растения без применения большого количества химических препаратов.

Важно: боракс является токсичным веществом. Во время приготовления и использования ловушки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допускать контакта смеси с детьми и домашними животными, а также размещать приманку в недоступных для них местах.

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