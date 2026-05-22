- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Муравьи надолго исчезнут из вашего сада и огорода: посыпьте участок вот этим — действенное средство
Это средство помогает создать неблагоприятные условия для вредителей и постепенно снижает их активность без агрессивной химии.
Муравьи в саду и огороде на первый взгляд кажутся безвредными, но на самом деле они могут создавать немало проблем. Эти вредители разводят тлю, повреждают корни растений и быстро образуют целые колонии, которые трудно контролировать. Многие огородники ищут простой способ, который поможет снизить их активность без сложной химии. И такой метод действительно существует, достаточно использовать одно доступное средство.
Что нужно сделать, чтобы муравьев стало меньше
Самый простой и доступный вариант — древесная зола. Ее достаточно рассыпать тонким слоем в местах скопления муравьев, у муравейников или вдоль троп.
Зола работает сразу несколькими способами:
нарушает привычные маршруты муравьев;
создает для них неблагоприятную среду;
снижает активность колонии;
отпугивает насекомых естественным способом.
Особенно эффективно использовать золу после дождя или легкого увлажнения почвы.
Как правильно использовать древесный пепел на огороде
Чтобы метод работал максимально эффективно, следует придерживаться простых правил:
посыпать золу непосредственно на муравейники и дорожки;
обновлять слой после дождя и полива;
обрабатывать не только один участок, а все места активности муравьев;
сочетать с регулярной уборкой растительных остатков.
Такой подход постепенно уменьшает количество муравьев и сдерживает их возвращение. Ведь древесная зола изменяет условия среды, делая ее менее комфортной для колонии. Муравьи избегают сухих, щелочных участков и постепенно перемещаются в другие места.
В результате уменьшается активность вредителей, рушатся их тропы, сокращается количество новых муравейников.