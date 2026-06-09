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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Муравьи навсегда покинут ваш дом: как избавиться от незваных гостей без агрессивной химии

Наилучший результат дает сочетание нескольких способов: очищение помещения, ароматические барьеры и натуральные приманки. Если делать все последовательно, муравьи действительно покидают дом и больше не возвращаются.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как избавиться от муравьев в доме

Как избавиться от муравьев в доме / © Фото EPA/UPG

Муравьи — одни из самых распространенных «незваных гостей» в доме. Они быстро находят источники пищи, особенно сладкие, крошки и остатки продуктов. Если хотя бы одна разведчица найдет комфортные условия, за ней очень быстро появляется целая колония. Главная проблема в том, что муравьи оставляют феромонные следы, которыми идут другие особи. Поэтому борьбу нужно начинать сразу, не дожидаясь, пока их станет больше.

Как избавиться от муравьев без химии: 6 народных методов

  1. Уксус и вода — простой отпугиватель. Уксус разрушает следы, которые оставляют муравьи, это дезориентирует их. Как использовать: смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, протрите пол, плинтусы, кухонные поверхности, а также обработайте места появления муравьев. После нескольких обработок насекомые теряют маршрут и покидают помещение.

  2. Сода с сахаром — ловушка для колонии. Этот метод работает как приманка и одновременно как средство воздействия насекомых. Смешайте соду и сахар в равных частях, а затем разложите полученную смесь у муравьиных дорожек. Сахар привлекает муравьев, а сода нарушает их внутреннюю пищеварительную систему, что постепенно уменьшает количество насекомых.

  3. Корица или молотый перец. Резкие запахи являются естественным барьером для муравьев. Надо просто посыпать корицу или черный перец в местах их появления, также следует обработать щели, подоконники и дверные проемы. Насекомые избегают таких зон и быстро меняют маршрут.

  4. Лимонный сок. Кислая среда эффективно сбивает муравьев с их «следа». Сначала необходимо выжать сок лимона и смешать его с водой. Затем нужно обработать поверхности и места скопления насекомых. Кроме того, что незваные гости исчезнут, так в доме еще долго будет приятный цитрусовый аромат.

  5. Чеснок как природный репеллент. Резкий запах чеснока эффективно отпугивает насекомых. Как использовать: разложить разрезанные зубчики в местах появления муравьев или натереть соком чеснока плинтуса и щели. Это один из самых сильных натуральных методов борьбы.

  6. Кофейная гуща. Кофе не только отпугивает, но и нарушает навигацию муравьев. Высушенную кофейную гущу следует разложить у входов в муравьиные «тропы», также можно обработать кухонные зоны и подоконники. Муравьи избегают таких участков и постепенно покидают помещение.

Важные правила борьбы с муравьями

Чтобы народные методы работали более эффективно, нужно:

  • не оставлять открытую еду на кухне;

  • регулярно выносить мусор;

  • протирать поверхности от крошек и сладких следов;

  • находить и закрывать щели в стенах и полу.

Без устранения причины даже самые лучшие средства дадут временный эффект.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
179
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