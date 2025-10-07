- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 2 мин
Мускусные духи на осень: подборка лучших сексуальных ароматов
Мускусный парфюм – сексуальный, но не резкий. Это – аромат "чистого тела".
Главная черта мускусного парфюма – теплый, мягкий, шлейфовый и немного "телесный" запах, который ассоциируется с чувственностью, чистотой и интимностью. Часто встречается как основание или сердце аромата. Эта нота теперь культивируется из растительных источников – цветка мускуса или древесины.
ТСН.ua подготовил подборку лучших мускусных духов от экспертов женского журнала Harper's Bazaar.
Его запах глубокий, бархатный, иногда пудровый или мыльный. Он чувствуется как запах кожи после душа.
Типовые ассоциации:
аромат "чистого тела" или "теплого свитера",
сексуальный, но не резкий, унисекс – одинаково популярен в мужских и женских ароматах.
Lancôme Idole
Немного фруктовый, немного цветочный и, конечно же, мускусный парфюм. Именно поэтому в этом аромате каждый найдет что-нибудь для себя.
Основные ноты: бергамот, розовый перец, роза, жасмин, белый мускус, ваниль, пачули, кедр.
Maison Margiela 'REPLICA' Lazy Sunday Morning
Этот свежий цветочный парфюм не имеет слишком мужского или женственного оттенка. Он скорее где-то посередине благодаря нотам ландыша, семенам амбретты и белому мускусу.
Основные ноты: ландыш, ирис, белый мускус.
Narciso Rodriguez Pure Musc for Her Eau de Parfum
Аромат сочетает теплый кашемир и сладкий апельсиновый цвет.
Основные ноты: жасмин, цветок апельсина, мускус, амбра, пачули.
Aerin Amber Musk
Этот аромат невероятно легок. Роза помогает придать свежести и яркости нотам амбры и мускусу.
Основные ноты: роза центифолия амбра, мускус
Phlur Missing Person
Это настоящий мускус, усыпанный белыми цветами. Аромат держится часами.
Основные ноты: мускус, нектар бергамота, жасмин, цветок апельсина, подсолнечное масло австралийского сандалового дерева.
