Мускусные духи на осень: подборка лучших сексуальных ароматов

Духи / © Pixabay

Главная черта мускусного парфюма – теплый, мягкий, шлейфовый и немного "телесный" запах, который ассоциируется с чувственностью, чистотой и интимностью. Часто встречается как основание или сердце аромата. Эта нота теперь культивируется из растительных источников – цветка мускуса или древесины.

ТСН.ua подготовил подборку лучших мускусных духов от экспертов женского журнала Harper's Bazaar.

Его запах глубокий, бархатный, иногда пудровый или мыльный. Он чувствуется как запах кожи после душа.

Типовые ассоциации:

аромат "чистого тела" или "теплого свитера",

сексуальный, но не резкий, унисекс – одинаково популярен в мужских и женских ароматах.

Lancôme Idole

Немного фруктовый, немного цветочный и, конечно же, мускусный парфюм. Именно поэтому в этом аромате каждый найдет что-нибудь для себя.

Основные ноты: бергамот, розовый перец, роза, жасмин, белый мускус, ваниль, пачули, кедр.

Maison Margiela 'REPLICA' Lazy Sunday Morning

Этот свежий цветочный парфюм не имеет слишком мужского или женственного оттенка. Он скорее где-то посередине благодаря нотам ландыша, семенам амбретты и белому мускусу.

Основные ноты: ландыш, ирис, белый мускус.

Narciso Rodriguez Pure Musc for Her Eau de Parfum

Аромат сочетает теплый кашемир и сладкий апельсиновый цвет.

Основные ноты: жасмин, цветок апельсина, мускус, амбра, пачули.

Aerin Amber Musk

Этот аромат невероятно легок. Роза помогает придать свежести и яркости нотам амбры и мускусу.

Основные ноты: роза центифолия амбра, мускус

Phlur Missing Person

Это настоящий мускус, усыпанный белыми цветами. Аромат держится часами.

Основные ноты: мускус, нектар бергамота, жасмин, цветок апельсина, подсолнечное масло австралийского сандалового дерева.

