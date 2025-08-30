Муж перерыл 18 тонн мусора и нашел обручальное кольцо жены

Обручальные кольца обнаружили в мусоре / © Pixabay

Реклама

Житель Канады смог найти обручальные кольца жены на свалке после того, как она случайно выбросила их в мусор вместе с органическими отходами.

Об этом сообщает CBC.

Стив Ван Иссельдейк перебрал 18 тонн отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии после того, как обручальные кольца его жены Жаннин попали в пакет от попкорна и оказались в мусоре.

Реклама

Работник мусорной свалки Дэнни Уэбстер помог Иссельдейку — он использовал экскаватор, чтобы разгребать отходы. Вебстер признался, что сначала хотел посоветовать мужчине просто купить новые обручальные кольца, но был поражен его целеустремленностью.

«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — вспоминает мужчина.

Удача улыбнулась ему, когда он заметил в мусоре сосиски, которые они недавно выбрасывали. Рядом с ними находились обручальные кольца.

Напомним, женщина нашла настоящий бриллиант весом 2,3 карата во время посещения национального парка Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Камень она планирует вставить в собственное кольцо.