- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Муж перерыл 18 тонн мусора и нашел обручальное кольцо жены
В Канаде женщина случайно положила обручальные кольца в пакет с мусором, однако мужчина ее решил не сдаваться и нашел их.
Житель Канады смог найти обручальные кольца жены на свалке после того, как она случайно выбросила их в мусор вместе с органическими отходами.
Об этом сообщает CBC.
Стив Ван Иссельдейк перебрал 18 тонн отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии после того, как обручальные кольца его жены Жаннин попали в пакет от попкорна и оказались в мусоре.
Работник мусорной свалки Дэнни Уэбстер помог Иссельдейку — он использовал экскаватор, чтобы разгребать отходы. Вебстер признался, что сначала хотел посоветовать мужчине просто купить новые обручальные кольца, но был поражен его целеустремленностью.
«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — вспоминает мужчина.
Удача улыбнулась ему, когда он заметил в мусоре сосиски, которые они недавно выбрасывали. Рядом с ними находились обручальные кольца.
Напомним, женщина нашла настоящий бриллиант весом 2,3 карата во время посещения национального парка Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Камень она планирует вставить в собственное кольцо.