Мужчина думал, что потянул мышцу и чуть не умер: его парализовало за считанные часы

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В Британии боли в спине и онемение ног изменили жизнь Лиама Уотсона. Мужчина потерял подвижность от верхней части груди вниз.

Об истории британца рассказал The Mirror , а жена Лиама Поппи опубликовала свой рассказ на GoFundMe.

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Событие произошло 10 февраля 2026 года. По словам Поппи, у Лиама диагностировали спонтанную эпидуральную гематому — кровоизлияние, сжавшее спинной мозг между позвонками T3 и T5. Операцию ему провели в ту же ночь в Лондоне, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния.

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Лиам рассказал BBC, что скорая ехала около часа, а за это время онемение распространилось от ног вверх, из-за чего ему стало тяжело дышать: «Скорая ехала примерно час, и за это время онемение поднялось с ног вверх, а мне стало очень тяжело дышать».

Что известно о случае Лиама

Через шесть месяцев после происшествия Лиам остается парализованным ниже груди. BBC сообщает, что после операции двигательные функции не возобновились. Муж провел около двух месяцев в лондонской больнице Queen's Square, а затем проходил реабилитацию в National Spinal Injuries Centre.

Причина кровоизлияния, по сообщению The Mirror, до сих пор не установлена.

Спонтанная спинальная эпидуральная гематома является редким неврологическим состоянием, пишут авторы рецензируемой статьи в Journal of Korean Neurosurgical Society . В научной работе отмечается, что он может начинаться внезапной болью в спине или шее и прогрессировать до серьезных неврологических нарушений; неотложное хирургическое удаление гематомы в целом рассматривают для предотвращения стойких последствий.

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В дифференциальной диагностике таких состояний ученые называют, в частности, поперечный миелит . У Уотсона, по данным его жены и местных медиа, речь идет именно о спонтанной эпидуральной гематоме.

Приблизительно через неделю после операции Поппи узнала, что беременна. По ее словам, супруги ждут сына после потери беременности на девятой неделе в декабре 2025 года.

«Когда я сказала Лиаму, что беременна, он был на седьмом небе. Вероятно, теперь нам будет очень тяжело, гораздо труднее, чем раньше, снова иметь ребенка. Это почти как маленькое чудо. Реалистически говоря, это была последняя возможность, когда нам удалось сделать это с такой легкостью», – рассказала Поппи BBC.

Сейчас Поппи работает учительницей, а Лиам до травмы был самозанят. Семья обустраивает быт после выписки и готовится к рождению ребенка.

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Супруги собирают средства на электропривод к инвалидной коляске, внедорожные колеса и адаптированное оборудование по уходу за младенцем. Это должно помочь Лиаму передвигаться самостоятельно, гулять с семьей и быть вовлеченным в жизнь будущего сына.

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