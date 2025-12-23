Мужчина хотел вернуть деньги за колготки и суп, которые покупал девушке: как отреагировал суд

Отношения / © Credits

Курьезный судебный процесс в Китае стал вирусным в социальных сетях и вызвал волну негодования среди пользователей. Мужчина по фамилии Хэ пытался через суд взыскать со своей бывшей невесты средства, потраченные на нее в отношениях, аргументируя это ее «непроизводительностью» и чрезмерным аппетитом.

Об этом пишет My News.

Суть конфликта: супы и колготки

Пара познакомилась через сваху в провинции Хэйлунцзян и впоследствии обручилась. После помолвки невеста по фамилии Ван переехала в провинцию Хэбэй, где помогала семье жениха управлять рестораном традиционной уличной еды — малатанг.

Однако через полгода отношения дали трещину. Мужчина заявил, что разочарован невестой, поскольку она якобы выполняла лишь легкую работу и наносила ущерб семейному бизнесу своим аппетитом.

«Она ела наш малатанг каждый день. Того, что мы продаем, ей не хватало», — пожаловался Хэ.

Хэ обратился в суд с требованием вернуть не только традиционный выкуп за невесту в размере 20 000 юаней ($2800), но и дополнительные 30 000 юаней ($4200), которые он потратил на девушку во время свиданий. В список «долгов» мужчина включил даже расходы на покупку черных колготок и нижнего белья. Невеста назвала поведение бывшего избранника «слишком рассудительным», напомнив суду, что в течение полугода она фактически работала в его ресторане без заработной платы.

Вердикт суда

Судья отклонил требование о возвращении 30 000 юаней, потраченных на личные вещи (одежду и белье), поскольку эти расходы считаются подарками с эмоциональной ценностью, которые не подлежат возврату.

Относительно традиционного выкупа за невесту суд постановил вернуть лишь половину суммы — 10 000 юаней. Согласно китайскому законодательству, выкуп возвращается, если брак так и не был официально зарегистрирован, однако суд учел время, проведенное парой вместе.

Пользователи в Интернете начали жестко высмеивать мужчину, называя его «мелочным» и «ничтожным».

«Если он такой рассудительный, почему он не платил женщине зарплату за работу в ресторане?» — возмутился один из комментаторов.

«Поздравляю женщину с тем, что она вовремя избавилась от такого мужчины», — поддержал другой наблюдатель.

