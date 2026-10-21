ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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158
Время на прочтение
2 мин

Мужчина инсценировал задержание сотрудниками ТЦК, чтобы сделать предложение любимой: реакция Сети (видео)

Видео необычного предложения в Запорожье активно распространяется по сети, однако замысел мужчины раскритиковали в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Необычное предложение в Запорожье

Необычное предложение в Запорожье / © unsplash.com

В Запорожье мужчина решил непривычно признаться любимой и разыграл сцену задержания работниками ТЦК. Его якобы силой затолкали в микроавтобус, однако вскоре вместо задержания девушку ждали цветы и кольцо.

Видео с креативным предложением активно распространяется в Сети.

Как мужчина разыграл сцену задержания работниками ТЦК ради предложения

На видео, опубликованном местным ресурсом, мужчина вместе с людьми, игравшими роль работников ТЦК, инсценировал задержание. Его посадили в микроавтобус на глазах у девушки, которая, судя по видео, не сразу поняла, что происходит.

Впоследствии мужчина вышел с цветами и кольцом и сделал предложение любимой. Девушка разрыдалась от неожиданности, но согласилась стать его женой.

«Девушка от шока разрыдалась, но ответила «да». Как вам такой креатив?» — спросили авторы публикации в Instagram.

Нестандартный способ сделать предложение активно обсуждается в Сети

Часть пользователей раскритиковала замысел, заметив, что имитация принудительного задержания неуместна, ведь для многих украинцев такие ситуации связаны со страхом, стрессом и отрицательным опытом мобилизации.

«Это не креатив, а просто некстати. Для многих людей «бусификация» — это страх, стресс и реальный негативный опыт, а не повод для розыгрыша», — пишут некоторые пользователи Instagram в комментариях под видео.

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

/ © Instagram

© Instagram

Комментаторы также отмечали, что подобные розыгрыши могут затрагивать военных, их семьи и людей, лично сталкивавшихся с принудительным задержанием.

«Такие шутки могут быть болезненными для военных и их семей. Не все ситуации следует превращать в контент», — отмечают пользователи Instagram в комментариях.

Напомним, ТСН.ua ранее рассказывал и о других необычных историях признаний. В частности, в сети стало вирусным видео романтического предложения, которое превратилось в забавный ролик через фильтр Snapchat, случайно оставшийся включенным во время съемки.

Еще одна необычная история произошла в Запорожье, где спасатель признался возлюбленной во время тактических учений. Девушка ответила «да».

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