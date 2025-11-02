Мужчина купил дом на аукционе и обнаружил там ужасный сюрприз

Владелец нового дома наткнулся на труп Фото иллюстративное / © Unsplash

Мужчина приобрел дом на аукционе в городе Эддисон (штат Техас, США) и обнаружил тело внутри.

Как сообщает издание PEOPLE, правоохранители сразу отреагировали на вызов владельца недвижимости.

Полицейские сообщили, что тело женщины «вероятно пролежало внутри здания длительное время». Итак, начато расследование дела.

Как обнаружили тело

Когда новый владелец зашел в дом, он заметил резкий неприятный запах, после чего немедленно покинул дом и вызвал полицию.

По прибытии на место офицеры обнаружили тело пожилой женщины, по предварительным данным, находившееся в доме уже некоторое время.

Жертвой оказалась 69-летняя Полин Уильямс, ранее проживавшая в этом доме. Об этом сообщил телеканал WFAA со ссылкой на письмо местной ассоциации домовладельцев.

Отдел судебно-медицинской экспертизы округа Даллас выясняет причину смерти, однако отмечает, что определение официальных выводов может длиться 60–90 дней.

Полиция подчеркнула, что нет оснований считать, что существует угроза для общественности.

Местный житель Гарри Макинтайр, сосед погибшей, выразил сожаление, что жители не обратили внимания на ее отсутствие. По его словам, ассоциация присылала Уильямс напоминание о задолженности, а почтальон замечал, что корреспонденция накапливалась в почтовом ящике.

В ассоциации домовладельцев призывали соседей уважать конфиденциальность семьи покойного и нового владельца дома.

