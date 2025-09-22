Мужчина назвал сына в честь куска мяса: реакция семьи удивила всех

Ребенок / © unsplash.com

В выборе имени для ребенка родители стремятся к оригинальности, но иногда это может привести к непредсказуемым последствиям. Обычно мы не осуждаем чужой выбор, однако бывают случаи, когда уникальное имя может нанести ребенку вред в будущем.

Об этом пишет Mirror.

Об одной из таких историй рассказала женщина в сообщении Reddit. Ее 29-летний брат и его 27-летняя жена ждут первенца. Отец вдохновился идеей назвать сына Брискетом (Brisket ) – в честь популярного блюда барбекю.

На семейном ужине он шокировал всех своим объявлением:

Реакция семьи: Женщина и другие родственники поначалу подумали, что это шутка. Когда стало ясно, что брат говорит серьезно, его жена выглядела неловко, а мама чуть не подавилась от изумления.

Аргументы отца: Он назвал имя «сильным, мужественным и незабываемым».

Конфликт: Сестра пыталась мягко объяснить, что такое имя может привести к издевательствам в школе. На это брат ответил тирадой о «скучных именах» и обвинил ее в «подавлении творчества», после чего перестал общаться.

История получила большой резонанс. Комментаторы на Reddit однозначно поддержали женщину, согласившись, что имя Брискет доставит ребенку неудобства в будущем. Некоторые предположили, что ребенок либо сменит имя, когда вырастет, либо его сменит мама еще в детстве.

Правила выбора имен в Великобритании

Если вы собираетесь дать ребенку необычное имя в Великобритании, следует ознакомиться с местными законами. Хотя четкого перечня запрещенных имен не существует, есть определенные ограничения, которые следует соблюдать:

Непристойные или обидные имена.

Имена с цифрами или символами (например, James2, @Victoria).

Обманчивы имена , содержащие титулы (например, Королева, Лорд).

Имена, которые невозможно произнести.

Согласно Управлению опроса граждан Великобритании, запрещенными могут быть также имена, расистские или считающиеся вредными для ребенка.

Напомним, в Шанхае, Китай, супруги решили расстаться после того, как не смогли договориться об имени для своего сына. Из-за конфликта ребенок более года оставался без свидетельства о рождении, что делало невозможным его официальную регистрацию и вакцинацию.

В США разразился скандал после того, как 20-летняя мать решила объединить имена своих бабушки и дедушки — Харви и Шарлотта и нарекла новорожденную дочь Харлотта. Однако вместо семейного тепла имя вызывало шок и гнев со стороны родных.