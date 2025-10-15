Мужчина обманул систему доставки и год ел бесплатно: как ему это удалось

Доставка еды / © pixabay.com

В Японии арестован 38-летний безработный мужчина по подозрению в масштабном мошенничестве с использованием слабых мест в популярной службе доставки еды. Такуя Хигашимото из города Нагоя (префектура Айти) сумел сделать и съесть продуктов на сумму более 3,7 миллиона иен (около 24 000 долларов США), не заплатив ни копейки.

Об этом пишет My News.

Схема «еда не прибыла»

Хигашимото, который был безработным в течение нескольких лет, осуществил 1095 мошеннических заказов. Его метод был простым, но эффективным:

Он выбирал бесконтактную доставку через мобильное приложение. После получения еды он немедленно обращался через чат с ложным утверждением, что заказ не был доставлен. На основе этой жалобы он получал полное возмещение денежных средств.

Власти привели пример схемы, которая произошла 30 июля, когда Хигашимото, использовав вымышленные данные, заказал мороженое, бентосы и куриные стейки. Получив заказ, он мгновенно заявил о «недоставке» и в тот же день получил 16 000 иен (около 105 долларов) компенсации.

124 фейковых аккаунта и признание

Для усложнения отслеживания мошенник использовал чрезвычайную конспирацию. С апреля 2023 года он руководил 124 разными учетными записями на платформе Demae-can, регистрируя их на фальшивые имена и адреса, покупая многочисленные предоплаченные SIM-карты и быстро удаляя аккаунты после использования.

На допросе Хигашимото признался полиции: «Сначала я просто попробовал этот трюк. Я не мог остановиться после того, как пожинал плоды мошенничества».

Реакция платформы и мира

В ответ на разоблачение представители службы Demae-can пообещали немедленно улучшить процессы верификации личности и внедрить новую систему уведомлений для выявления «аномальной торговой деятельности».

Инцидент вызвал волну изумления в Интернете. Пользователи в Японии и Китае отметили «ум» и «усердие» мошенника, но в то же время резко критиковали платформу:

«Политика возврата средств на платформе нуждается в улучшении. Она слишком снисходительна к клиентам».

Похожие схемы были зафиксированы и в Китае, где три человека в прошлом году прожили месяц на еде, полученной по фейковым возвращениям.

