Мужчина попытался открыть дверь самолета во время полета: что произошло дальше

Самолет / © pexels.com

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В США пассажир регионального рейса United Airlines устроил чрезвычайную ситуацию прямо во время полета. Приблизительно через 15 минут после взлета мужчина якобы попытался открыть дверь самолета, из-за чего экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Об этом пишет Рeople.

Инцидент произошел 30 июня на борту рейса United Airlines 3989, который выполнялся авиакомпанией Mesa Airlines и следовал из Индианаполиса в Хьюстон, сообщает People.

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По данным FlightAware, самолет вылетел незадолго до полудня по местному времени. Приблизительно через 15 минут после взлета командир экипажа сообщил диспетчерам об агрессивном поведении одного из пассажиров.

«У нас агрессивный пассажир, пытающийся открыть дверь салона. Другие пассажиры сейчас пытаются удержать его на месте», — сообщил пилот в радиоэфире.

Через несколько минут экипаж попросил разрешения вернуться в аэропорт и вызвать правоохранителей в самолет после посадки.

Позже Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об инциденте местной полиции. В то же время в экстренные службы поступил звонок от самого пассажира — 31-летнего Джейкоба Кука.

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По данным следствия, мужчина заявлял, что находится в опасности и потребовал немедленно усадить самолет.

«Я в самолете… Я в опасности… Я не чувствую себя здесь в безопасности… Остановите это, иначе я сорвусь», — говорится в материалах дела.

Что рассказали свидетели

Свидетели рассказали правоохранителям, что во время взлета мужчина резко поднялся со своего места, побежал в переднюю часть салона и громко кричал. Пассажиры попытались сдержать его, однако с первой попытки сделать это не удалось.

На борту также находилась медицинская работница, специализирующаяся на психическом здоровье. По ее словам, мужчина вел себя так, будто находился в состоянии бреда.

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«Он постоянно говорил, что ему угрожает опасность и что люди хотят причинить ему вред», — отметила она.

После безопасной посадки самолета в Индианаполисе мужчину задержали и доставили в полицейский участок аэропорта.

Ему предъявлены обвинения в препятствовании работе воздушного судна, нарушении общественного порядка, что повлияло на безопасность аэропорта, а также в неповиновении правоохранителям после задержания.

Что решил суд

Суд установил для подозреваемого залог в размере 32 тыс. долларов. Рассмотрение дела судом присяжных запланировано на 17 августа.

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В Федеральном управлении гражданской авиации США подтвердили, что самолет благополучно приземлился, а по факту инцидента идет расследование.

Напомним, ранее речь шла об истории 35-летнего Каллума Керра, устроившего дебош на борту самолета. Он бросался на экпаж и пассажиров, а когда его уняли, то после приземления самолета мужчина умер.

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