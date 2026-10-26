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Мужчина потратил более $120 тыс., чтобы походить на Бритни Спирс: как он выглядит (фото до и после)
Фанат Бритни Спирс тратит тысячи долларов на уход за кожей и продолжает пластические трансформации. Муж показал фото к операциям и рассказал о своей цели.
39-летний Брайан Рэй из Лос-Анджелеса потратил около 120 тыс. долларов на косметические и пластические процедуры, чтобы походить на американскую певицу Бритни Спирс. Мужчина не планирует останавливаться на достигнутом и называет себя «произведением искусства, над которым продолжают работать».
Об этом пишет ladbible.
О своей внешности и стремлении подражать Спирс Рэй рассказывал СМИ еще в 2022 году.
По его словам, первые шаги к трансформации он предпринял еще в подростковом возрасте. Тогда мать дала ему 25 тыс. долларов на установку виниров.
«Я занимаюсь этим с 17 лет и еще не закончил. Я произведение искусства, над которым продолжают работать», — заявил мужчина.
Через десятилетие Рэй перенес две операции на носу, установил импланты в щеки и сделал операцию на веках, чтобы воспроизвести характерный взгляд певицы. Также он корректировал губы и мягкие ткани лица, регулярно пользуется филлерами и удаляет волосы на лице.
Мужчина также рассказывал, что тратит около 2000 долларов ежемесячно на средства по уходу за кожей.
«Это того стоит, ведь я инвестирую в себя», — объяснял он.
Как выглядел Брайан Рэй до пластических операций
Рэй публиковал в соцсетях фотографии, на которых видно, как изменялась его внешность. На ранних снимках у него короче волосы и черты лица, еще не претерпевшие хирургические изменения. Остальные фотографии демонстрируют промежуточные этапы трансформации.
Мужчина не утверждает, что сможет полностью воспроизвести облик Спирс. По его словам, цель состоит в том, чтобы максимально приблизиться к образу певицы, сохраняя понимание собственных черт и пропорций лица.
«Когда я смотрю на себя в зеркало, я очень доволен. Идеален ли я? Нет, совершенно нет. Я такой же человек, как и все остальные, и стремлюсь к определенному уровню красоты, источником вдохновения для которого является Бритни Спирс. Это никогда не изменится, ведь мое увлечение ею только росло в последние два десятилетия», — рассказал Рей.
Он объяснил, что работает вместе с пластическими хирургами, чтобы определить, какие черты можно изменить для достижения желаемого сходства.
Однако стремление мужчины еще больше изменить внешность не всегда имело успех. Ранее ему отказали в дальнейшей операции на носу в рамках телевизионного шоу Botched, посвященного исправлению неудачных результатов пластической хирургии.
Рэй также неоднократно встречался со Спирсом. В частности, в 2006 году он познакомился с певицей на рынке острова Мауи.
«Хотя она была самой большой звездой в мире, во время общения со мной она совсем не производила такого впечатления. Я никогда не забуду все, что она мне сказала», — написал мужчина в Instagram, вспоминая встречу.
По словам Рея, Спирс была приветливым, дружелюбным и открытым человеком.
Напомним, ранее речь шла о таком новом тренде TikTok, как «кортизоловое лицо».