Мужчина приобрел винтажную шкатулку и расплакался, заглянув внутрь
Покупатель отметил, что теперь использует шкатулку для хранения особых, сентиментальных вещей.
Покупатель благотворительного магазина растрогался, приобретя винтажную деревянную шкатулку и обнаружив на ее дне трогательное рукописное послание.
Об этом сообщает издание Mirror.
О своей покупке, сделанной в благотворительном магазине Общества Святого Винсента де Поля (SVdP), мужчина рассказал в соцсети Reddit, опубликовав фотографии шкатулки с трогательной надписью.
Свой пост в соцсетях он назвал «Заставило меня плакать».
«Нашли это в SVDP. Это красивая, хорошо сделанная маленькая коробочка. Очень приятно пахнет», — говорится в описании к фото.
Надпись на дне коробки гласит: «Это то, что бабушка обещала тебе на день рождения, дедушка, 17 июня 1961 года».
Еще одна надпись, сделанная другим почерком, сообщает: «Бабушка умерла 19 марта 1961 года».
«Жаль, что я не могу найти, кому это принадлежало, но, к сожалению, нет никакой идентификационной информации, кроме даты смерти», — добавил покупатель.
Один из пользователей Reddit прокомментировал это сообщение, отметив, что тоже является коллекционером «воспоминаний, принадлежащих другим».
Покупатель в ответе к комментарию отметил, что теперь использует эту шкатулку для хранения особых, сентиментальных вещей, которые я собирал в течение жизни.
«Это особая маленькая шкатулка, и для меня честь быть ее хранителем!» — подчеркнул он.
