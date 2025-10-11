Мужчина приобрел винтажную шкатулку и расплакался, заглянув внутрь

Старинная шкатулка. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Покупатель благотворительного магазина растрогался, приобретя винтажную деревянную шкатулку и обнаружив на ее дне трогательное рукописное послание.

Об этом сообщает издание Mirror.

О своей покупке, сделанной в благотворительном магазине Общества Святого Винсента де Поля (SVdP), мужчина рассказал в соцсети Reddit, опубликовав фотографии шкатулки с трогательной надписью.

Свой пост в соцсетях он назвал «Заставило меня плакать».

«Нашли это в SVDP. Это красивая, хорошо сделанная маленькая коробочка. Очень приятно пахнет», — говорится в описании к фото.

Надпись на дне коробки гласит: «Это то, что бабушка обещала тебе на день рождения, дедушка, 17 июня 1961 года».

Еще одна надпись, сделанная другим почерком, сообщает: «Бабушка умерла 19 марта 1961 года».

«Жаль, что я не могу найти, кому это принадлежало, но, к сожалению, нет никакой идентификационной информации, кроме даты смерти», — добавил покупатель.

Один из пользователей Reddit прокомментировал это сообщение, отметив, что тоже является коллекционером «воспоминаний, принадлежащих другим».

Покупатель в ответе к комментарию отметил, что теперь использует эту шкатулку для хранения особых, сентиментальных вещей, которые я собирал в течение жизни.

«Это особая маленькая шкатулка, и для меня честь быть ее хранителем!» — подчеркнул он.

