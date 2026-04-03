Мужчина прислал кота по почте: как его наказали
В Вене суд вынес приговор 20-летнему юноше, который упаковал собственную кошку в коробку и отправил ее по почте в другую страну.
В Вене 20-летний мужчина отправил свою кошку по кличке Шана в посылке в Германию.
Об этом сообщает Bild.
Во время проверки отправлений, работники логистического центра обнаружили поврежденную посылку. Когда коробку удалось открыть, из нее выпрыгнула кошка. Животное было в плохом состоянии.
Работники центра накормили и отпоили животное, а затем передали в приют. Сейчас здоровью кошки ничего не угрожает.
С помощью адреса на посылке, правоохранители выяснили, что отправителем оказался 20-летний житель одного из районов Вены.
В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что животное якобы «украл почтальон». Суд не поверил в версию о «краже» и назначил наказание в виде шести месяцев условного срока за жестокое обращение с животными. Осужденный заявил, что намерен обжаловать решение.
Ранее, американец заметил котенка и решил взять его с собой. В тот же день он решил зайти в газетный киоск, чтобы купить лотерейный билет, который оказался выигрышным.
