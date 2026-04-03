Мужчина прислал кота по почте: как его наказали

В Вене 20-летний мужчина отправил свою кошку по кличке Шана в посылке в Германию.

Об этом сообщает Bild.

Во время проверки отправлений, работники логистического центра обнаружили поврежденную посылку. Когда коробку удалось открыть, из нее выпрыгнула кошка. Животное было в плохом состоянии.

Работники центра накормили и отпоили животное, а затем передали в приют. Сейчас здоровью кошки ничего не угрожает.

С помощью адреса на посылке, правоохранители выяснили, что отправителем оказался 20-летний житель одного из районов Вены.

В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что животное якобы «украл почтальон». Суд не поверил в версию о «краже» и назначил наказание в виде шести месяцев условного срока за жестокое обращение с животными. Осужденный заявил, что намерен обжаловать решение.

