Мужчина притворялся девушкой и изнасиловал двух жертв: что известно

Трансгендерного офицера-волонтера столичной полиции признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии. 27-летний Джеймс Бабб, который сейчас идентифицирует себя как женщина по имени Гвин Сэмюэлс, жестоко изнасиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух жертв. Одна из них была несовершеннолетней (12 лет), а другой только исполнилось 18 лет. При знакомстве с ними в Интернете мужчина выдавал себя за 16-летнюю девушку.

Об этом пишет Daily Mail.

Бабб познакомился с одной из своих жертв, девочкой, когда ей было 12 лет. Изнасилование и сексуальное насилие происходили несколько лет. На суде девушка рассказала, что обвиняемый душил и избивал ее.

Вторую жертву Бабб встретил онлайн. Женщина сообщила, что он использовал свое положение специального констебля для манипуляций и устрашения. Она заявила, что Бабб применял «полицейские методы дрессировки» для контроля над ней. Следствие подтвердило, что Бабб злоупотреблял своей властью, что было «абсолютным» нарушением доверия.

Суд присяжных в Амершемском юридическом суде признал Бабба виновным по нескольким обвинениям, в частности:

Изнасилование ребенка в возрасте до 13 лет.

Сексуальные действия и нападение на ребенка.

Изнасилование взрослой женщины.

Бабб, который во время оглашения приговора был без эмоций, расплакался после того, как судья закончил зачитывать вердикт. Приговор будет оглашен позже.

Представитель благотворительной организации по защите детей NSPCC заявил, что действия Бабба стали шокирующим злоупотреблением доверием. Организация призвала оказать поддержку пострадавшим и подчеркнула, что технологические компании должны делать больше, чтобы их платформы были безопасны для детей.

