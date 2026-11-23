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Мужчина пробил стену в подвале своего дома и нашел подземный город на 20 тыс. человек (фото)
Хозяин просто пробил стену в подвале, за которой скрывалась комната с сетью тоннелей, ведущих в древнее поселение на 18 уровнях.
В Турции мужчина во время ремонта собственного дома случайно обнаружил целый подземный город, рассчитанный на проживание до 20 тыс. человек.
Об этом пишет Daily Mail в своем материале.
Речь идет о подземном городе Деринкую, расположенном в турецком регионе Каппадокия. Оно оставалось неизвестным современному миру до 1960-х годов. Именно тогда местный житель, ремонтируя свой дом, наткнулся на необычную находку.
Когда мужчина пробил стену в подвале, за ней оказалась скрытая комната. Последующее исследование проходов привело к открытию масштабного подземного комплекса.
По оценкам исследователей, Деринкую достигает примерно 85 м вглубь земли и имеет 18 уровней. В нем могли одновременно прятаться до 20 тыс. человек вместе со скотом и запасами пищи.
Что нашли под землей
Деринкую был не просто системой пещер и туннелей. Подземный город имел необходимую инфраструктуру для жизни большого общества. Здесь обустроили столовые, церкви, конюшни, винные погреба, миссионерскую школу, а также помещение для кипячения патоки.
Одной из особенностей комплекса стала вентиляционная шахта глубиной 55 метров. Она обеспечивала доступ свежего воздуха в подземные помещения, а также могла использоваться как колодец.
По данным издания Daily Mail, город, вероятно, возник в византийские времена — между 780 и 1180 годами. Его использовали как хранилище при угрозах вторжения персов, арабов и сельджуков. Кроме того, подземные помещения помогали спасаться от летнего зноя и зимнего холода.
Почему в Каппадокии появились подземные города
Деринкую — не единственное поселение в регионе. Под Каппадокией расположены сотни подземных комплексов.
Миллионы лет назад вулканическая активность покрыла эту местность несколькими слоями пепла. Впоследствии эрозия сформировала необычный ландшафт с каменными шпилями и скалами, которые называют «сказочными дымоходами».
Вулканическая порода (туф) оказалась достаточно мягкой, чтобы ее можно было легко обрабатывать. Именно поэтому он стал удобным материалом для создания подземных помещений.
Для посетителей Деринкую открыли в 1965 году. Однако сегодня туристам доступно только около 10% комплекса. Стоимость билета, по информации издания, составляет 13 евро.
Добраться до подземного города можно автобусом из Гереме. Также туристам советуют посещать его в составе экскурсионной группы.
Подземный город есть и в Польше
Еще один известный подземный памятник расположен вблизи польского Кракова — это соляная шахта «Величка». Ее история насчитывает более 700 лет, а сама шахта имеет девять уровней.
Когда-то она была самым большим источником соли в Польше. Добыча была прекращена в 1996 году, хотя выпаренную соль там до сих пор производят и собирают. В настоящее время шахта является популярной туристической локацией.
Общая протяженность ее подземных тоннелей составляет около 150 миль (примерно 241 км). Для посетителей открыты всего около 2% территории. Туристы могут выбрать обычный маршрут или маршрут шахтеров.
Во время экскурсии можно увидеть подземные залы, соляные озера и часовню Святой Кинги. Также посетителям показывают старинные инструменты и оборудование, используемые для добычи соли. На туристическом маршруте придется преодолеть более 800 ступенек.